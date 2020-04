Mannschaft von Riemke II entscheidet: Wir steigen auf

Bochum. Die Handballer des SV Teutonia Riemke II haben diskutiert und entschieden: Das Team nimmt die Wildcard an und steigt in die Landesliga auf.

Dank der Quotientenregelung für die Wertung der vorzeitig beendeten Saison erhielt die zweite Männermannschaft des SV Teutonia Riemke eine Wildcard für den Aufstieg in die Landesliga. Nachdem die Entscheidung vom Handballverband Westfalen bekannt gegeben wurde, waren die Riemker erst einmal ziemlich perplex. Tendenz: lieber nicht. Das hat sich geändert.

Seitdem wurde aber die ein oder andere Nacht darüber geschlafen. „Wir als Trainer haben uns da rausgehalten“, erklärt Riemkes Coach Lat Al-Youssef. „Wir haben uns lediglich mit der Frage befasst, ob die Mannschaft in der neuen Liga bestehen kann. Der Meinung sind wir, deshalb lag die Entscheidung bei der Mannschaft.“

Verein Teutonia Riemke macht den Weg für den Aufstieg frei

In einem Videomeeting wurde diskutiert und schließlich abgestimmt. „Die Mehrheit war dafür, dass wir in die Landesliga aufsteigen“, erklärt Al-Youssef. „Normalerweise verdient man sich die Sporen ja vorher, in dem man sich sportlich für den Aufstieg qualifiziert. Das müssen wir jetzt eben nachträglich machen.“ Dank des guten Feedbacks von der Vereinsseite steht der neuen Liga ebenfalls nichts mehr im Weg.

Wie die aber aussehen könnte, davon kann sich Lat Al-Youssef noch kein Bild machen. „Unabhängig davon wird natürlich der möglichst frühzeitige Klassenerhalt und die Entwicklung der Spieler das Ziel sein“, stellt der Riemker Coach direkt klar.

Der Kader steht fast – drei Ex-Riemker kehren zurück

Hinsichtlich der Kaderplanung muss jedoch nicht mehr viel getan werden. „Unser Kader steht. Kommt durch Zufall noch ein Hochkaräter vorbei, sagen wir natürlich nicht nein. Aber effektiv auf der Suche sind wir nicht“, sagt Al-Youssef.

Hinter dem Verbleib von Luca Gründgen und Torben Kramer steht aus beruflichen Gründen zwar noch ein Fragezeichen, dafür gibt es aber auch drei Neuzugänge – oder auch alte Bekannte. Linksaußen Lennart Hamsch kehrt nach einem Jahr bei der Zweitvertretung des FC Schalke 04 nach Bochum zurück, außerdem kommen auch Dominik Driesel (ETG Recklinghausen) und Steffen Lüning (PSV Recklinghausen) wieder zu Riemke.