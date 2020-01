Riemke schrammt knapp an einer Überraschung vorbei

Im Spiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer TuS Bommern konnten die Verbandsliga-Handballer des SV Teutonia Riemke nur überraschen. Zu dieser Überraschung fehlte am Samstagabend nicht viel. Das Spiel endete 28:27 (12:11) zu Gunsten der dadurch weiterhin verlustpunktfreien Wittener. Aber eigentlich war schon der Spielverlauf überraschend. Denn dass die Riemker den Spitzenreiter so würden ärgern können, damit hatte wohl niemand in der Heinrich-Böll-Halle gerechnet.

„Wir hätten sicherlich einen Punkt verdient gehabt“, sagte Riemkes Trainer Dennis Wahlers. Er sah einen Auftritt seiner Mannschaft sah, der ihn durchaus zufrieden stimmte. Zunächst lief das Riemker Spiel aber noch schleppend voran. Zwei schnelle Tore für Bommern führten zum 0:2-Rückstand der Riemker, die sich gegen Bommerns Abwehr schwer taten. Allerdings zeigte die Formkurve von Teutonias Deckungsarbeit stetig nach oben, so dass auch die Bommeraner mit der aggressiven und im Verbund kompakten Abwehr der Gastgeber ihre Mühen hatten.

Zunächst zu viele Fehler im Angriff

Problematisch waren aber die Fehler, die sich die Sieben von Dennis Wahlers im Angriff leistete und von den Wittenern mit Gegenstoßtoren bestraft wurden. Dadurch stand nach einer Viertelstunde ein 3:7 auf der Anzeigetafel. Von da an ging jedoch ein Ruck durch das Riemker Team. Torhüter Bastian Olschinka lief zur Hochform auf und entschärfte Wurf um Wurf. Die Abwehr stand noch sicherer und im Angriff zeigten die Teutonia mehr Durchschlagskraft und schloss schließlich durch zwei Treffer von Johan Kohlenbach und einem von Henrik Komisarek zum 6:7 (21.) auf.

Doch daraufhin schlichen sich wieder Fehler ein, Bommern ging wieder auf 10:7 weg. Riemke ließ sich aber nicht beirren und verkürzte erst durch sehenswertes Kempa-Tor von Daniel Krüger zum 8:10. Daraufhin entschärfte Olschinka noch einen Strafwurf, so dass erneut Krüger zum 10:11-Anschluss (29.) traf. Nach dem zwischenzeitlichen 12:10 für Bommern, verkürzte Henrik Komisarek mit der Pausensirene noch mit einem Treffer ins leere Bommeraner Tor zum 11:12.

Offener Schlagabtausch

Dass die beiden Mannschaften zwölf Tabellenplätze trennen, war da nicht zu sehen. Und so sollte es auch bis zum Abpfiff bleiben. Dabei lief es zunächst wie in der ersten Hälfte. Riemke war zu Beginn noch nicht ganz auf der Höhe. Bommern legte vor und zog auf 20:16 (41.) Wieder folgte ein Moment, ab dem die Bochumer Auftrieb bekamen. Erst schlossen sie zum 18:20 (44.) auf und in der folgenden zweiminütigen Überzahl glich David Schiske von der Außenposition zum 20:20 (47.) aus.

Von da an war es ein offener Schlagabtausch. Bommern legte ein Tor vor, Riemke zog nach. Bis auf die 53. Minute, als es dem TuS nicht gelang nach dem 23:23 einen erneuten Führungstreffer zu erzielen und stattdessen Riemkes Komisarek die 24:23-Führung (53.) für Riemke erzielte. Jetzt wurde es richtig spannend. Denn während für die Gastgeber die Überraschung zum Greifen nah war, stand für Bommern das lupenreine Punktekonto auf dem Spiel.

Riemke verpasst die Chance zum Ausgleich

Nach einer Zeitstrafe für Bommern waren die Riemker schließlich in Überzahl. Das hätte ihnen in die Karten spielen sollen. Tat es aber nicht. Bommerns Markus Schmitz erzielte in Unterzahl das 24:24, sah im Anschluss jedoch ebenfalls eine Zeitstrafe, so dass die Teutonia sogar in doppelter Überzahl agieren konnte. Diesen Vorteil nutze die Mannschaft von Dennis Wahlers wieder nicht, erzielte keinen eigenen Treffer und öffnete die Abwehr. Den sich folglich bietenden Räume nutzte Ole Vesper gleich zwei Mal und drehte den Spielstand zum 26:25 (55.) für Bommern.

Wieder in Überzahl traf Riemkes Johan Kohlenbach zum 26:27 (58.). Kurz darauf klaute Henrik Komisarek im Bommeraner Angriff den Ball und lief frei dem möglichen Ausgleich entgegen, scheiterte jedoch an Bommerns Keeper Clemens Uphues. Im Gegenzug erhöhte Bommern wieder auf 28:26 (60.), wobei Riemke noch zum Anschluss traf. In den verbleibenden 36 Sekunden gelang es Riemke nicht mehr, noch einmal in Ballbesitz zu kommen, um den Ausgleich zu erzielen und einen Punkt zu behalten.

Trainer Wahlers ist mit dem Spiel zufrieden

Mit der Schlusssirene war auf Bommeraner Seite der Jubel ausgelassen, hatten sie in dieser kampfbetonten und engen Schlussphase nur knapp die Nase vorne behalten. Aber auch die Riemker brauchten sich nicht zu ärgern, denn die Vorstellung, die sie gezeigt hatten, stimmte zuversichtlich für die kommenden Aufgaben. Wahlers: „Wir hatten eine Top-Abwehr, phasenweise einen schönen Spielfluss und haben außerdem gute Entscheidungen getroffen.“

Riemke: Olschinka, L. Kramer; Schörmann, Krüger (5), Kogel (1), Komisarek (4), Freitag (1), Eberhard (2/1), Czerkawski, Dowark (1), Kohlenbach (8), Segatz (1), Schiske (2), Bartel