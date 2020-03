Riemke verliert den Anschluss - Wattenscheid ist Spitze los

Bochum. In der Bezirksliga ist die SG Welper wieder vor SW Wattenscheid 08 an der Tabellenspitze. Adler Riemke droht nach weiterer Niederlage der Abstieg.

DJK Adler Riemke – CSV SF Bochum-Linden 1:4 (0:0)

Weiterhin kein Erfolgserlebnis für das Tabellenschlusslicht aus Riemke. Durch die weitere Niederlage trennen die Adler nun sechs Punkte von dem ersten Nichtabstiegsplatz.

„Das war sehr schade. Es wäre sicherlich mehr drin gewesen, auch wenn Linden das bessere Team war“, berichtete DJK-Trainer Roger Dorny, dessen Team wegen zahlreicher Ausfälle lediglich elf Mann aus der Ersten aufbieten konnte.

Zwar war Linden über weite Strecken spielbestimmend, zumindest vom Torchancenverhältnis gestaltete sich der erste Durchgang aber ausgeglichen: Beide Teams hatten jeweils einen Lattentreffer, weitere Highlights blieben vor der Pause Mangelware. Zwar gelang den Gastgebern schließlich, nach einem Ballverlust der Lindener, der Führungstreffer, die Reaktion des CSV ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur knapp zwei Minuten später glich Lindens Kapitän Leonardo Pantaleao wieder aus.

„Wir haben nach dem Ausgleich unsere spielerische Überlegenheit immer besser ausgespielt und waren dann auch konsequenter vor dem Tor“, so CSV-Coach Nico Brüggemann. Spätestens nach dem Doppelpack von Silas Lennertz, dem jeweils fatale Abwehrfehler der Adler vorausgingen, senkten sich die Köpfe der Gastgeber nach unten. Für den Siegtreffer sorgte dann Julian Methling, der einen Freistoß gekonnt zum 4:1 verwandelte.

Tore: 1:0 Droste (64.), 1:1 Pantaleao (66.), 1:2/1:3 Lennertz (75./80.), 1:4 Methling (84.)

VfB Günnigfeld – FC Altenbochum 4:3 (2:2)

„Wir haben heute mit einer tollen kämpferischen Leistung überzeugt“, sagte Günnigfelds Trainer Dino Degenhardt, dessen Team bereits nach dem ersten Angriff des Spiels mit 1:0 in Führung lag. Zwar hielt der Schock bei den Gästen nicht lange und dem FCA gelang nach dem Ausgleich sogar das 2:1, mit dem Pausenpfiff sorgte Marvin Missun dann jedoch für den Ausgleich. „Günnigfeld hat die einfacheren Lösungen gefunden. Deshalb ist der Sieg auch nicht unverdient“, sagte der Sportliche Leiter des FCA, Marcus Ritter.

Der VfB arbeitete nach der Pause immer mehr mit Diagonalbällen, brachte die Dreierkette der Gäste damit geschickt in Bedrängnis und legte zwei weitere Treffer nach. Nach dem 3:4-Anschlusstreffer durch Khanfory Sylla hatte mit dem Schlusspfiff schließlich Ivo Kleinschwärzer noch einmal den Ausgleich auf dem Fuß, er scheiterte jedoch knapp.

„Mit solchen Auftritten ist der Zug nach ganz oben leider abgefahren“, resümierte Ritter.

Tore: 1:0 Marvin Pancke (1.), 1:1 Kleinschwärzer (17.), 1:2 Rinklake (41.), 2:2 Missun (45.), 3:2/4:2 Marvin Pancke (52./68.), 4:3 Sylla (70.)

SF Wanne – SW Wattenscheid 08 1:1 (0:0)

SW Wattenscheid 08 verlor in Wanne (rot) mit dem 1:1 zwei Punkte im Kampf um den Aufstieg. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Punkteteilung für Wattenscheid 08. Damit ist die Mannschaft von Christian Möller, die aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, wieder einen Punkt hinter Welper auf den zweiten Platz abgerutscht. „Wir sind leider nicht in das Spiel gekommen. Die haben die Räume sehr eng gemacht“, sagte SW-Coach Christian Möller. Nach dem Rückstand kurz nach der Pause rettete schließlich Basti Dirsus per Freistoß das Unentschieden.

Tore: 1:0 (49.), 1:1 Dirsus (68.)

SV Phönix Bochum – TuS Hattingen 1:2 (1:0)

„Das war sehr enttäuschend. Eine unnötige Niederlage. Wir hatten zu wenig Energie auf dem Platz“, so Phönix-Coach Maximilian Wagener. Zwar gelang dennoch das 1:0, im weiteren Spielverlauf präsentierten sich die Gastgeber aber zu inkonsequent.

Hattingen zeigte sich deutlich sicherer im Abschluss, glich die Partie kurz nach der Pause wieder aus und erzielte schließlich auch den 2:1-Siegtreffer.

Tore: 1:0 Niklas Musial (27.), 1:1 (47.), 1:2 (75.)

TuS Harpen – TuS Kaltehardt 4:1 (1:0)

Reaktion gelungen. Nach dem schlechten Auftritt der Vorwoche hat Harpen offensichtlich wieder in die Spur gefunden. „Nach dem 2:1 war unser Selbstbewusstsein zurück, das hat man deutlich gemerkt“, sagte Harpens Trainer Ingo Bredenbröcker, dessen Team nach einer frühen Führung kurz nach der Pause den Ausgleich kassierte. „Leider haben wir nach dem 1:1 ziemlich den Faden verloren“, resümierte Kaltehardts Trainer Carsten Droll.

Tore: 1:0 Fischer (4.), 1:1 Machholz (47.), 2:1 Kirchhoff (65.), 3:1 Fischer (71.), 4:1 Döhmen (76.)

SC Weitmar 45 – CF Kurdistan 5:4 (3:3)

„Das war eine sehr turbulente Partie“, so Weitmars Trainer Axel Sundermann. Die Zuschauer mussten nicht lange auf den ersten Treffer warten: Bereits nach sechs Minuten lag Kurdistan mit 1:0 in Front. In der Folge ging es heiß hin und her. Schließlich lag Weitmar vor der Pause mit 3:2 in Front, fing sich kurz vor der Unterbrechung jedoch den Ausgleichstreffer. Im zweiten Durchgang hatte 45 das Spiel gut im Griff, ließ nach zwei weiteren Treffern dann aber etwas nach. Ausnutzen konnte der CF dies jedoch nicht, bis auf das 4:5 gelang kein weiterer Treffer mehr.

Tore: 0:1 Mohammad (6.), 1:1 Scharpenberg (12.), 1:2 Mohammad (15.), 2:2 Schreier (24.), 3:2 Murru (42.), 3:3 Cisse (44.), 4:3 Murru (51.), 5:2 Przybylak (64.), 5:4 Alsheiko (72.)