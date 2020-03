Riemkes C-Jugend-Handballerinnen kämpfen um Westfalen-Titel

Der Traum von der Westfalenmeisterschaft im Handball ist für die weibliche C-Jugend des SV Teutonia Riemke immer noch greifbar. Im Hin- und Rückspiel gegen den HSV Minden-Nord kämpfen die Bochumerinnen derzeit im Halbfinale um das Weiterkommen. Sie waren dabei bereits am vergangenen Wochenende in Ostwestfalen zu Gast. Dort unterlagen sie mit 26:29 (11:12), obwohl sie in der ersten Halbzeit sogar noch mit fünf Toren geführt hatten.

„Dann kam aber die Nervosität dazu und dadurch viele einfache Fehler“, sagt Riemkes Trainer Jens Weinheimer. Er ist dennoch der Meinung, „dass Minden ein schlagbarer Gegner ist“. Zum zweiten Aufeinandertreffen kommen die beiden Teams am Samstag (14.) in der Heinrich-Böll-Halle zusammen, Anpfiff ist um 15 Uhr. Dann müssen besonders das Rückzugsverhalten und die Chancenverwertung bei der Teutonia besser werden. Und die Nerven müssen über 50 Minuten Spielzeit Stand halten.

Sieg mit mindestens drei Toren Unterschied ist nötig

Am Ende zählt für das Weiterkommen nämlich nur ein Sieg, am besten einer mit vier Toren Differenz oder aber ein Erfolg mit drei Toren Unterschied, bei dem die Riemkerinnen aber weniger als 26 Gegentreffer bekommen dürfen. „Einfach wird das aber sicherlich nicht“, meint Weinheimer, der auf zwei wichtige Spielerinnen verzichten muss. Torhüterin Annika und Rückraumspielerin Franka Hinz werden aufgrund einer Skifreizeit der Schule fehlen. Daher wollten die Riemker das Spiel eigentlich unter die Woche verlegen, dem Minden jedoch nicht zustimmte.

Demnach gilt es die beiden Ausfälle zu kompensieren, was die Mannschaft aber bereits zu Beginn der Saison schaffte, als durch Verletzungen und einen Schüleraustausch Spielerinnen wegbrachen. „Daher war auch gar nicht zu erwarten, dass wir so viel erreichen“, sagt Jens Weinheimer. Er ist jetzt schon stolz auf das, was seine Mannschaft bisher geschafft hat. Und daher erwartet er auch wieder ein gutes und ansehnliches Spiel zwischen den beiden Teams, „das am Ende die Mannschaft für sich entscheidet, die vom Kopf freier ist und weniger Fehler macht“.