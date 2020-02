Riemkes Frauen siegen erneut und klettern auf Platz zwei

Bochum. Ein weiterer Sieg geht auf das Konto der Handballerinnen des SV Teutonia Riemke. Nach dem 28:25-Erfolg in Schwerte ist der Verbandsligist Zweiter.

Der Weg geht für die Verbandsliga-Handballerinnen des SV Teutonia Riemke immer weiter bergauf. Durch den 28:25-Sieg gegen die HSG Schwerte-Westhofen kletterten die Bochumerinnen sogar auf Platz zwei und sind damit nach Tabellenführer SC Westfalia Kinderhaus heißer Kandidat für den Meistertitel. Mit Abstiegskampf hat das nun wirklich nichts mehr zu tun, weswegen Riemkes Trainer Mathias Weber auch etwas scherzend verkündete, „dass wir jetzt eigentlich offiziell nicht mehr absteigen können.“ Mit 22:8 Punkten ist das auch schier unmöglich – der Aufstieg dagegen ist greifbar nahe.

Sieg hätte noch deutlich höher ausfallen können

Aber zurück zum jüngsten Erfolg der Teutonia, bei dem Coach Weber aber insgesamt kein schönes Handballspiel sah. „Aus meiner Sicht hätten wir das Spiel auch höher gewinnen müssen, allerdings haben wir auch viel rotiert“, erklärte Mathias Weber, dessen Mannschaft phasenweise sehr guten Handball auf das Parkett legte.

Vor allem in der Anfangsphase legte die die Teutonia ordentlich los. Nach je drei Treffern von Nathalie Sievers und Lea Bachmann und lediglich zwei Gegentoren hieß es nach elf Minuten 6:2 für die Gäste. Daraufhin aber ließ die Teutonia etwas nach, Schwerte kam bis zur 16. Minute auf 6:8 heran. Das kurzzeitige Formtief überwanden die Bochumerinnen aber genauso schnell, wie es gekommen war und erspielten sich bis zum 12:7 (22.) wieder eine komfortable Führung, die sie mit 15:11 auch mit in die Kabine nahmen.

Riemke zwischenzeitlich mit neun Toren Vorsprung

Trainer Mathias Weber liegt mit Riemke auf Aufstiegskurs. Ursprüngliches Ziel war der Klassenerhalt. Foto: Dietmar Wäsche / Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Nach dem Seitenwechsel lief es weiter nach dem Geschmack der Bochumerinnen. Nachdem sie ihre Führung zum 17:12 (33.) wieder auf fünf Treffer ausgebaut hatten, folgte die wohl stärkste Phase der Riemkerinnen. Auf 23:14 zogen sie vermeintlich vorentscheidend davon, vor allem Linksaußenspielern Gina Owczarzak erzielte in dieser Phase vier ihrer insgesamt neun Tore. „Da haben wir aus einer guten Abwehr die Bälle erobert und über Gegenstöße in Tore umgemünzt“, so Weber, der seine Vorgabe, die erste Welle wieder mehr zu fokussieren, als erfüllt einstufte.

Doch auch in der zweiten Halbzeit leistete sich die Weber-Sieben einen Hänger, so dass Schwerte wieder etwas aufschloss und es in der 52. Minuten nur noch 20:24 hieß. „In der Phase waren wir hinten etwas zu nachlässig und haben vorne die Tore nicht gemacht“, meinte Weber.

Riemkes Sieg war nie wirklich gefährdet

Aus dem Konzepte brachte die Aufholjagd der Gastgeberinnen die Teutonia aber auch dieses Mal nicht, stattdessen sicherte sie sich binnen zwei Minuten wieder eine 28:21-Führung (54.). Allzu sehr ins Gewicht fielen schließlich auch nicht die vier Treffer der Schwerterinnen bis zum Abpfiff. „Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir den Sieg aus der Hand geben würden“, sagte Weber.

SV Teutonia: Dietrich, Freitag; Owczarzak (9/2), Zänger (1), Sievers (3), Schmidtmann, Kogel (1), Brandt, Bachmann (5), Pfizenmaier (5), König (2), Grzegorczyk, Engstfeld (2)