Riemkes Handballerinnen wollen ins Kreispokalfinale

Bochum. Die Verbandsliga-Handballerinnen von Teutonia Riemke haben in der Liga frei. Dafür spielen sie im Pokal gegen einen ehemaligen Liga-Kontrahenten.

In der Liga haben die Verbandsliga-Handballerinnen des SV Teutonia Riemke spielfrei, Pause haben sie aber dennoch nicht. Am Sonntag treffen sie im Halbfinale des Kreispokals auf die PSV Recklinghausen II (15:30 Uhr), in der letzten Saison noch Ligakonkurrent, nun Landesligist.

„Eigentlich ist das ganz gut, weil wir im Flow bleiben und daher wollen wir unseren positiven Trend auch unabhängig vom Wettbewerb fortsetzen“, meint Riemkes Trainer Mathias Weber und äußert darüber hinaus das Ziel, „dass wir ins Finale einziehen wollen.“ Grundsätzlich sollten die Gastgeberinnen der Teutonia noch bekannt sein, doch ihr Trainer warnt zur Vorsicht.

Einige Stammkräfte fehlen

„Zum einen ist das nicht mehr die gleiche Mannschaft aus der letzten Saison, zum anderen wird es auch nicht so laufen wie im Vorbereitungsspiel gegeneinander, wo wir klar überlegen waren“, sagt Weber. Er rechnet auch damit, dass die ein oder andere Spielerin der PSV-Oberligamannschaft am Sonntag auf dem Parkett stehen könnte.

Da aber einige Riemker Stammkräfte beim Pokalspiel fehlen werden, sieht der Riemker Coach die Partie auch als Gelegenheit, einige Dinge unter Wettkampfbedingungen ausprobieren zu können. Dementsprechend werden die Bochumerinnen vermehrt auch in ungewohnten Konstellationen das Spiel bestreiten, sollen dabei aber die Automatismen unter Druck aufrechterhalten. Weber: „Wir müssen vor allem an unserer größten Baustelle, der zweiten Welle, arbeiten, dafür aber unsere Abwehrarbeit genauso beibehalten wie zuletzt.“