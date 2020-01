Bochum. Der Start in die Rückrunde ist Riemkes Handballerinne geglückt. So soll es weitergehen. Die Aufgabe in Haltern aber ist schwer.

Riemkes Trainer Weber warnt sein Team vor dem HSC Haltern

Der Start in die Rückrunde ist den Verbandsliga-Handballerinnen des SV Teutonia Riemke mit dem deutlichen Sieg über den TuS Bommern am vergangenen Wochenende gelungen. Am frühen Sonntagabend bietet sich die Chance an den erfolgreichen Auftakt anzuknüpfen. Zu Gast sind die Bochumerinnen beim HSC Haltern-Sythen (18 Uhr), der auf dem vorletzten Platz der Tabelle liegt und erst drei Spiele für sich entschied.

Das Hinspiel in der Heinrich-Böll-Halle ging mit 29:16 deutlich an die Riemkerinnen, ein ähnliches Ergebnis wollen sie erneut erzielen. Dabei liegt die Favoritenrolle erneut bei der Mannschaft von Trainer Mathias Weber, von der er aber erneut nichts wissen möchte. „Wir haben erst einmal auswärts gewonnen“, gibt er zu bedenken und will daher auch keinen Vergleich zum Hinspiel ziehen. Zumal Haltern in der Zwischenzeit auch gegen den Tabellenzweiten Lüner SV gewonnen hat.

Nur zwei Spielerinnen fallen aus

„Wir sollten daher auf der Hut sein“, mahnt Weber. Auch wenn sein Team hoch gegen Bommern gewann, war der Riemker Coach noch nicht mit allem einverstanden. „Aus einer stabilen Deckung müssen wir über eine temporeiche zweite und dritte Welle kommen“, sagt Weber. „Da müssen wir noch eine Portion drauflegen.“

Nicht zu vergessen sei außerdem, dass sich der HSC im Abstiegskampf befindet und die Bochumerinnen daher mit einem körperlichen und kampfbetonten Spiel rechnen müssen. Personell sieht es jedenfalls ordentlich aus, bis auf Jenny Güntner und Mia Schmidtmann stehen Weber alle Spielerinnen zur Verfügung.