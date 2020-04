Rudern: Bochumer Student Weißenfels schuftet für die EM 2020

Nach über einem Monat ohne Einheiten im Ruderboot durften die Athleten vom Team Deutschland-Achter Anfang der vergangenen Woche erstmals wieder aufs Wasser.

Auch Johannes Weißenfeld, Humanmedizin-Student der Ruhr-Universität Bochum und Weltmeister im Deutschland-Achter, dreht im Zweier wieder seine Runden auf dem Dortmund-Ems-Kanal. „Wir können froh sein, dass wir schon einen ersten Schritt in Richtung Normalität machen durften“, sagt der 25-Jährige.

Organisiert wird das Training am Stützpunkt in Dortmund in Zweiergruppen unter strengen Auflagen. „Ich komme umgezogen zum Stützpunkt, gehe gar nicht in das Gebäude hinein, sondern hole das Boot direkt aus der Halle und bin nach dem Rudern wieder weg“, erklärt Weißenfeld. Auch der Kraftraum am Stützpunkt kann nach dem gleichen Prinzip genutzt werden. Zeitlich ist alles so gestaffelt, dass die Duos keinem anderen begegnen.

Ruderer des Deutschland-Achters nehmen die Situation als Herausforderung an

Der Einstieg nach der Ruderpause fiel schwer, erzählt Weißenfeld: „Die ersten Einheiten waren ziemlich ungewohnt. Deswegen ist es wichtig, jetzt wieder in den Rhythmus zu kommen. Das Tückische ist, dass es sehr lange dauert, bis man die Form richtig aufgebaut hat. Das ist ein mühseliger Weg. Aber umgekehrt geht es ganz schnell. Wir wollen die Situation als Herausforderung annehmen.“

Johannes Weißenfeld beim Heimtraining auf dem Balkon Ende März 2020. Foto: Lars Baron / Bongarts/Getty Images

Dabei haben die Ruderer ein klares Ziel: Die auf Anfang Oktober verschobene Europameisterschaft im polnischen Posen, die einzig verbliebene Regatta in dieser Saison über die olympische Distanz von 2000 Metern. „Für mich ist das super wichtig, ein Ziel zu haben, auf das wir hinarbeiten können. Die EM ist für mich das Licht am Horizont“, so Weißenfeld.

Studium läuft jetzt online: Weißenfeld belegt nun doch einige Kurse

Auch beim Studium konnte der 25-Jährige neue Pläne fassen. Nach der Verschiebung der Olympischen Spiele auf das nächste Jahr haben sich neue Möglichkeiten ergeben. „Wegen Olympia hatte ich eigentlich geplant, im Sommersemester nichts für die Uni zu machen. Jetzt habe ich mich für einige Kurse eingeschrieben“, erzählt Weißenfeld.

Er gibt einen Einblick, wie das Studium in Coronazeiten funktioniert: „Momentan läuft ja alles online ab, ganz ausgereift ist das noch nicht. Es ist aber eine Chance, dass sich die Ruhr-Uni jetzt in Sachen Digitalisierung weiterentwickelt.“