SG Wattenscheid 09 will ehemaligen Juniorennationalspieler

Wattenscheid. Wattenscheid 09 bastelt am Kader für die nächste Saison. Der Oberligist will offenbar einen ehemaligen Juniorennationalspieler verpflichten.

Die SG Wattenscheid 09 arbeitet offenbar an der Verpflichtung des ehemaligen Junioren-Nationalspielers Roussel Ngankam. Wie das Magazin Reviersport berichtet, steht der 26 Jahre alte Angreifer des Westfalenligisten DJK TuS Hordel auf dem Wunschzettel des Zwangsabsteigers aus der Fußball-Regionalliga.

Dem Vernehmen nach ist Wattenscheid 09 aber nicht der einzige Klub, der sich um die Dienste des Deutsch-Kameruners bemüht. Auch einige Regionalligisten sollen ihn angesprochen haben. Die Wattenscheider Vereinsführung wollte das Gerücht nicht kommentieren.

Ausbildung bei Hertha BSC

Ngankam wurde in der Jugend des Bundesligisten Hertha BSC ausgebildet, wechselte anschließend zum 1. FC Nürnberg, wo er vornehmlich in der Regionalliga Bayern für die zweite Mannschaft spielte. Vom Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach wechselte er zum West-Regionalligisten Rot-Weiss Essen. In 30 Liga-Partien erzielte er für den Deutschen Meister von 1955 sieben Tore.

Die SG Wattenscheid 09, die sich seit Oktober des vergangenen Jahres in der Insolvenz befindet, stellt derzeit eine neue Mannschaft zusammen. Am Montag präsentierte der zukünftige Oberligist Marvin Schurig als Zugang. Zuvor hatten bereits Norman Jakubowski und Nils Hönicke für die neue Spielzeit zugesagt.