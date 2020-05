SG Wattenscheid präsentiert neuen Spieler und Trikotsponsor

Christian Britscho lächelte höflich, als er auf die Rolle der SG Wattenscheid 09 angesprochen wurde. Als „Bayern München der Oberliga“ sehe er seinen Job beim zukünftigen Fußball-Oberligisten sicher nicht, betonte der 50-Jährige, der zur kommenden Saison das Sagen in der Lohrheide haben wird. „Was die Trainingsplätze betrifft, können wir sicher mithalten“, schob er scherzhaft nach.

Aussagen über die Möglichkeiten der Mannschaft nach dem Zwangsabstieg sind noch nicht möglich, schließlich hatte das neue Team noch keine Möglichkeit, zusammenzukommen. Doch die nächsten Meilensteine sind gesetzt. Am Montag präsentierte der insolvente Traditionsverein einen wichtigen Transfer und stellte zugleich den neuen Haupt- und Trikotsponsor vor.

SG Wattenscheid: Trainer Britscho freut sich über Zugang Schurig

„Ich bin froh, dass er uns unterstützt“, sagte Trainer Britscho über den 31 Jahre alten Marvin Schurig, der wie der Coach selbst vom Oberligisten Rot Weiss Ahlen nach Wattenscheid kommt. Er ist nach Norman Jakubowski der zweite Spieler, dessen Verpflichtung der Klub bislang öffentlich gemacht hat. Weitere Namen wollen die Verantwortlichen der SGW in den kommenden Tagen bekanntgeben.

Triple S ist der größte von zwei Dutzend Sponsoren für die erste Mannschaft

Christian Britscho, der neue Trainer der ja eigentlich in allen Bereichen neu aufgestellten SG Wattenscheid 09, bei einer Pressekonferenz am Montag. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Alles wird neu sein, alles wirkt bislang deutlich professioneller als zuvor. Die Basis soll dabei ein Pool von mehreren Geldgebern sein. Anders als in der Vergangenheit, als Wohl und Wehe des Vereins von Laune und Zahlungsbereitschaft potenter Vereinsfunktionäre abhängig war. „Wir haben etwa zwei Dutzend Sponsoren für unsere erste Mannschaft. Triple S ist der größte davon. Er wird auch auf dem Trikot vertreten sein“, erklärte Stefan Beermann, Marketingvorstand der SGW.

Neben der Professionalisierung der Strukturen hat der Verein auch für den sportlichen Erfolg vorgebaut. Schurig, der die Erfahrung von mehr als 270 Regional- und Oberligaspielen mitbringt, werde im Kader „eine sehr wichtige Komponente sein. Denn wir werden eine junge Mannschaft haben“, so Britscho.

Linksverteidiger Schurig bringt viel Erfahrung aus hohen Ligen mit

Der Linksverteidiger kann Erfahrung im gehobenen Amateurfußball vorweisen: Er spielte für den VfB Hüls in der Regionalliga, ging anschließend zum Wuppertaler SV, spielte dann für seinen Jugendverein Spvgg Erkenschwick, ehe er sich dem TuS Haltern anschloss. Seine Verpflichtung lässt sich – vor allem aufgrund seiner Vita – als Fingerzeig bezeichnen. Und es soll weitergehen. In den kommenden Tagen, das gab der Verein auf einer Pressekonferenz am Montag bekannt, werden weitere Spieler vorgestellt. „Manche werden sich wundern“, so Britscho vielversprechend.