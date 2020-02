SG09-U17-Trainer Tuncay: „Uns fehlt ein Erfolgserlebnis“

Erst vor wenigen Wochen hat Engin Tuncay bei der U17-Landesligamannschaft der SG Wattenscheid 09 als Trainer übernommen. Auf WAZ-Anfrage äußert sich der Nachwuchscoach nun über die vergangene Pleite gegen Lippstadt sowie über die kommenden Aufgaben.

Auch im zweiten Spiel nach der Winterpause musste sich Ihr Team geschlagen geben. Wie bewerten Sie die 1:4-Niederlage gegen den Tabellendritten SV Lippstadt?

Auch wenn sich das Ergebnis brutal anhört, wir waren spielerisch bereits deutlich sicherer also noch im ersten Spiel nach der Winterpause. Das stimmt mich positiv. Wir haben zwar ein wenig gebraucht, um in die Partie zu kommen, ab der 15. Minute hatten wir das Spiel aber eigentlich im Griff. Nach dem 0:1 haben wir die Partie dann auch verdient wieder ausgeglichen. Auch nach dem 1:2 und 1:3 hatten wir noch gute Chancen, leider waren wir vorne aber nicht konsequent genug.

Sie haben angekündigt, vermehrt an den Grundlagen und der Kondition Ihrer Mannschaft arbeiten zu wollen. Wie läuft das neue Training?

Vorweg, die Trainingsbeteiligung in den vergangenen Wochen war sehr gut. Mir standen eigentlich immer 17 bis 18 Jungs zur Verfügung. Aktuell arbeiten wir besonders daran, die Handlungsschnelligkeit vor allem im Mittelfeld zu verbessern. Die Jungs nehmen das gut an und haben mir auch das Feedback gegeben, dass sie sich spritziger in den Zweikämpfen fühlen. Was uns aktuell einfach fehlt, ist ein Erfolgserlebnis.

Am kommenden Sonntag erwartet Sie erneut ein Dicker Brocken. Worauf wird es in der Partie gegen SuS Stadtlohn ankommen?

Weil ich viel mit meiner Mannschaft spreche, weiß ich, dass im Hinspiel gegen Stadtlohn deutlich mehr drin gewesen wäre als das 2:2. Die Jungs sagen, sie wären besser gewesen und hätten das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Auch wenn ich mit einem Punkt sicherlich zufrieden wäre, wir fahren dahin, um zu gewinnen. Mir werden aller Voraussicht nach alle Spieler zur Verfügung stehen.