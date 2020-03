Sparkassen Stars Bochum müssen nach Niederlage weiter warten

Bochum. Mit einem Sieg in Itzehoe hätten die Sparkassen Stars Bochum die Playoffs buchen können. Das klappte nicht. Nun steht ein Endspiel an.

Auf der Homepage der 2. Basketball-Bundesliga ProB tauchte bereits am Samstag der Playoff-Baum auf. Die VfL Sparkassen Stars Bochum konnten da sehen, dass sie in der 1. Play-Off-Runde auf Würzburg treffen. Treffen würden. Denn soweit ist es in der ProB noch nicht. Ein Spieltag steht noch an. Nach der 72:95-Niederlage bei den Itzehoe Eagles können die Bochumer sogar noch komplett aus den Playoff-Rängen fallen. Am letzten Spieltag haben sie nun ein „Endspiel“ gegen LOK Bernau.

Die Vorgabe ist klar. Gewinnen die Bochumer das Spiel, stehen sie in den Playoffs. Ansonsten aber gilt das, was Sparkassen Stars Finanzvorstand Hans Peter Diehr sagte: „Dann können wir mit vielen Augen in vielen Hallen sein.“ Am letzten Spieltag finden alle Partien parallel statt. Innerhalb der zwei Stunden ab 19.30 Uhr kann dann viel passieren. Besonders interessant sind für die Bochumer die Partien mit Beteiligung von Oldenburg, Rist Wedel, den BSW Sixers und Dresden.

Der direkte Vergleich spricht gegen Bochum

Das Problem der Bochumer: Gegen die meisten Teams, die sich mit ihnen um einen Platz in den Playoffs balgen, haben sie den direkten Vergleich verloren. Sind nach dem letzten Spieltag mehrere Teams punktgleich, wird dann zudem aus den Ergebnissen dieser Teams eine Tabelle erstellt. Da zählt dann auch die Korbdifferenz. Die sieht für die Bochumer schlecht aus.

Gegen Itzehoe begannen die Bochumer gut. Lars Kamp und Niklas Bilski übernahmen Verantwortung un trafen, Bochum führte mit 13:10. Auch das zweite Viertel verlief zunächst ausgeglichen. Itzehoe hatte eine sehr gute Quote von der Drei-Punkte-Linie, für Bochum hielten Zach Haney und Conner Washington dagegen. Bis zum 38:36 für Itzehoe blieb es eng, dann starteten die Gastgeber ihren ersten Punktelauf. Sie setzten sich bis zur Pause auf 50:39 ab.

Drei Viertel ist es ein enges Spiel

Die Bochumer kamen jedoch sehr gut aus den Kabinen und hatten nun ihre stärkste Phase. Mit einem Dreier verkürzte Niklas Bilski 46:50. Auch in der 27. Minute war beim Stand von 58:54 für Itzehoe noch alles offen. Marco Buljevic traf zum 60:64 aus Sicht der Bochumer. Diehr: „Nach drei Durchgängen, schien es auf ein spannendes Finale hinauszulaufen.“

Der letzte Durchgang aber gehörte allein dem Team aus Itzehoe. Nach einem 15:0-Lauf war das Spiel entschieden. Die Bochumer fanden gegen Itzehoes Abwehr kein Mittel und waren damit schon geschlagen. Der Versuch, das Spiel noch von der Dreierlinie zu drehen, scheiterte an der schwachen Quote, vor allem aber am Team aus Itzehoe, das offensiv immer wieder Lösungen fand.

Bochum hat es in eigener Hand

„Damit wird es am kommenden Samstag in der Rundsporthalle richtig spannend“, sagte Diehr. „Gewinnen wir, sind wir sicher in den Play-Offs, eventuell sogar mit Heimvorteil. Bei einer Niederlage gibt es zahlreiche Konstellationen in Zweier-, Dreier oder sogar Vierervergleichen. Besonders bei den Dreiervergleichen gibt es gleich mehrere für uns ungünstige Konstellationen, die in die ungeliebte Abstiegsrunde führen würden. Das gute ist, dass wir es in eigener Hand haben.“

Viertel: 20:16, 30:23, 14:21, 31:12

Bochum: Bilski (10 Punkte/2 Dreier), Kamp (12/1), Gebhardt (2), Washington (17/4), Behr (3), Wendeler (2), Bungart, Bals, Lang, Haney (18), Buljevic (8/2)