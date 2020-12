Sparkassen Stars Bochum spielen bei den Iserlohn Kangaroos

Die Sparkassen Stars spielen in Iserlohn.

Bochum Als Spitzenreiter aber mit Personalproblemen reisen die Sparkassen Stars Bochum nach Iserlohn. Es gibt eine Vertragsverlängerung.

Einen Weihnachtsurlaub hat es für die Basketballer der VfL Sparkassen Stars Bochum in diesem Jahr nicht gegeben. Bereits am Sonntag, 27. Dezember, muss das Team von Trainer Felix Banobre bei den Iserlohn Kangaroos antreten (17 Uhr). Das und die mit der Corona-Pandemie verbunden Einschränkungen bedeuten auch für den Trainer etwas andere Weihnachten als gewohnt. Felix Banobre verbringt Weihnachten im Normalfall in Spanien bei seiner Familie.

„Diesmal haben wir uns zu einem Zoom-Dinner getroffen“, sagte er. Aber das alleine sein sei kein Problem gewesen. „Ich habe die Vorbereitung für unser Spiel in Iserlohn gemacht.“ Und dann kann er sich auch schon um das dann folgende Spiel kümmern. Am 2. Januar steht das Heimspiel gegen die ART Giants Düsseldorf an.

Keine leichten Aufgaben

Leichte Aufgaben gibt es für die Bochumer in dieser Spielzeit offenbar nicht. Das Spiel zuletzt gegen Bernau bestritten sie aus einer Corona-Zwangspause kommend. In dem Spiel schien es dem Bochumer Team geholfen zu haben, dass Banobre bereits vor der Saison genau auf diese besonderen Fälle hingewiesen hatte. Das Team, dass mit diesen besonderen Umstände am besten klar komme, werde sich schließlich durchsetzen. Derzeit sind das die Bochumer.

Mit vier Siegen aus neun Spielen stehen die Iserlohn Kangaroos aktuell auf dem siebten Tabellenrang der ProB-Nord. „Iserlohn fehlt in dieser Saison ein wenig die Konstanz in dieser Saison“, sagt Sparkassen Stars Geschäftsführer Tobias Steinert. „Ich gehe davon aus, dass sie eine gehörige Portion Wut im Bauch mit in diese Weihnachtspause genommen haben. Wir müssen auf der Hut sein.“

Servera, Allen und Buljevic fallen aus

Er sammelt derzeit 18,8 Punkte und 8,3 Rebounds im Schnitt. Unterstützt wird er dabei vom kroatischen Aufbauspieler Toni Prostran, der neben 17,4 Punkten auch noch 10,2 Assists und 5,7 Rebounds im Schnitt beisteuert. Der dritte Spieler mit einer zweistelligen Punkteausbeute ist Alexander Möller. Der 2,08 Meter große Center liefert 14,8 Punkte und 7 Rebounds im Schnitt.

Bei den Bochumern ist die personelle Situation weiterhin unverändert. Miki Servera ist zwar wieder im Aufbautraining, aber das Spiel gegen Iserlohn kommt noch zu früh für einen Einsatz. „Wir haben die Begegnungen gegen Düsseldorf oder Köln im Januar als mögliche Einstiegsoptionen für Miki im Blick“, sagte Steinert. Länger ausfallen wird Elijah Allen, der sich aufgrund einer Knieverletzung einer Operation unterziehen muss und voraussichtlich erst in sechs Wochen auf das Parkett zurückkehren kann. Auch Kapitän Marco Buljevic wird das letzte Spiel des Jahres aufgrund einer Verletzung am Finger verpassen.

Vertrag mit Jasinski verlängert

Einen Grund zur Freude hatte der jüngst verpflichtete Spieler dann doch. Sein zunächst bis zum Ende der Hinrunde befristete Vertrag wurde nun bis zum Ende dieser Saison verlängert. „Aufgrund der aktuellen Situation im Kader haben wir uns dazu entschlossen, den Vertrag von Julian bis zum Ende dieser Saison zu verlängern“, sagte Steinert. „Er hat in seinen ersten Partien gezeigt, dass er in der Verteidigung sehr wertvoll sein kann. Wir sind davon überzeugt, dass er auch offensiv seinen Rhythmus wiederfinden und uns in dieser Saison noch weiterhelfen wird.“

Das Spiel wird live und kostenlos über die Website der Iserlohn Kangaroos (iserlohn-kangaroos.de) gestreamt.