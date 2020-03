SW Wattenscheid 08 kehrt auf den ersten Platz zurück

Wattenscheid. Mit dem Sieg im Nachholspiel kehrte Wattenscheid 08 an die Spitze der Bezirksliga zurück. Fraglich ist, ob die Saison regulär beendet wird.

SW Wattenscheid 08 hat die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga zurückerobert. Im Nachholspiel am Donnerstag konnte sich das Team gegen den VfB Günnigfeld mit 4:1 (1:0) durchsetzen.

Damit hat das Team von SW-Coach Christian Möller SG Welper wieder von der Spitze verdrängt und ist erneut Spitzenreiter. Fraglich ist allerdings aufgrund der aktuellen Entwicklungen um den Coronavirus, ob die Saison überhaupt planmäßig zu Ende gespielt wird. Ab sofort ruht der Spielbetrieb.

„Das war eine starke kämpferische Leistung meines Teams. Was die da abgerufen haben, das war Wahnsinn. Ich bin sehr stolz auf die Jungs“, sagte Möller, dessen Team von Beginn an den Ton angab, sich anfänglich jedoch noch keine richtigen Torchancen erarbeitete. Der VfB indes brauchte zwar etwas, um richtig in die Partie zu finden, erspielte sich nach knapp 10 Minuten aber die erste gute Gelegenheit. Marvin Pancke zögerte jedoch zu lange und verpasste so den Führungstreffer. Wattenscheid war konsequenter und traf nur wenig später durch Maurice Stiller: 1:0 (15.).

Günnigfeld stellt auf Dreierkette um

Weitere Highlights blieben im ersten Durchgang Mangelware. „Wir haben nach der Pause viel mit langen Bällen gespielt und wirklich alles versucht, den Ausgleich zu erzielen“, sagte Degenhardt. Nach dem 2:0 für Wattenscheid (52./D.Schroven) machte der VfB aber schließlich auf, stellte um auf eine Dreierkette und erzeugte so mehr Druck im Offensivspiel.

Die Wattenscheider ließen sich davon jedoch nicht beirren, verteidigten konsequent und nutzen die neuen Räume gekonnt aus. Mit einem weiteren Treffer erhöhte David Schroven schließlich auf 3:0. Zwar gelang Günnigfeld noch Ergebniskosmetik (88./Rios), mit dem 4:1 durch Hamza El Berni endeten jedoch alle Bemühungen der Gastgeber.