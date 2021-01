Talent des TV Wattenscheid 01 überzeugen zum Start ins Jahr

Wattenscheid Im vergangenen Jahr konnten sie fast nur trainieren. Nun gab es für die jungen Leichtathleten des TV Wattenscheid den ersten Wettkampf.

Das Jahr beginnt gut für die Leichtathletinnen und Athleten des TV Wattenscheid. Am Wochenende gaben die ersten Athletinnen und Athleten ihren Einstand in die Hallensaison 2021. Sprinter Lennart Hartenberg überzeugte in Frankfurt mit guten Zeiten über 60 Meter. Zufrieden konnte auch Jessie Maduka bei ihrem ersten Wettkampf im Wattenscheider Trikot sein.

U18-Athlet Hartenberg lief bereits im Vorlauf mit 6,83 Sekunden zu einer neuen persönlichen Bestzeit. Im Finale konnte er sich sogar noch steigern. In 6,80 Sekunden lief er auf Platz drei - zeitgleich mit Luca Ansah-Peprah vom Hamburger SV. Hartenberg stellte damit erneut eine neue persönliche Bestzeit auf.

Starke Konkurrenz

Platz eins ging an Michael Pohl vom Sprintteam Wetzlar in 6,72 Sekunden. Rang zwei belegte Philipp Corucle vom VfB Stuttgart mit 6,77 Sekunden. "Es war ein Wettkampf, der ihn mehr als zufrieden stellen sollte", sagte Lisa Kurschilgen, Pressesprecherin des TV Wattenscheid. "Mit dieser Zeit hätte er im vergangenen Jahr die Deutsche U20-Meisterschaft in der Halle gewonnen."

Jessie Maduka ging bei ihrem ersten Wettkampf im blau-weißen Trikot bei einem Trainings-Wettkampf in Leverkusen über 60 Meter und im Dreisprung an den Start. Mit 7,55 Sekunden über 60 Meter schaffte sie damit ihren bisher besten Saisoneinstieg. Auch mit 13,35 Metern im Dreisprung zeigte sie eine solide Leistung.

Solide war der Saisoneinstieg auch für Weitsprung-Talent Nicola Kondziella. Die 18-jährige sprang in Frankfurt 5,88 Meter und belegte damit Platz fünf im U18/U20-Feld.