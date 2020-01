Talente des TV Wattenscheid zeigen in Dortmund ihre Klasse

Dortmund. Bei den NRW-Jugendmeisterschaften in Dortmund trumpfen die Talente der U20 und U18 des TV Wattenscheid auf. 18 Medaillen sind der Lohn.

Bei den NRW-Jugend-Meisterschaften in der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund hat der Leichtathletik-Nachwuchs des TV Wattenscheid 01 einmal mehr seine Ausnahmestellung in NRW gezeigt. Mit 18 Medaillen gehörte der Verein von der Hollandstraße zu den erfolgreichsten Vereinen der Meisterschaft.

Lennart Hartenberg ragt aus einer starken Mannschaft heraus

Herausragend präsentierte sich Lennart Hartenberg (U18) über die 60 Meter. Mit seiner Saisonbestzeit von 6,89 Sekunden stand er noch vor dem Wettkampf auf Platz drei der aktuellen Deutschen U18-Bestenliste. Am Samstag steigerte er sich auf 6,85 Sekunden und konnte sich damit gegen die Konkurrenz durchsetzen. Sein zweites Gold holte der 15-Jährige in der U20-Staffel. Über 4 mal 200 Meter kam er zusammen mit Florian Kordmann, Paul Schaefer und Maximilian Superniok in 1:29,14 Minuten ins Ziel – mit über drei Sekunden Vorsprung vor der zweitplatzierten Staffel von der LG Kindelsberg Kreuztal (1:32,34 Minuten).

Im Sprint überzeugte auch Florian Kordmann (U20), der mit 21,91 Sekunden Gold über 200 Meter holte. Dritter im selben Wettkampf wurde Maximilian Superniok in 22,53 Sekunden. Mit gleich zwei Medaillen belohnte sich Felina-Malin Fiener (U18). Sie siegte über die 200 Meter in 25,48 Sekunden und holte Bronze über 60 Meter in starken 7,84 Sekunden.

Sprint-Nachwuchs des TV Wattenscheid 01 überzeugt mit Bestleistungen

Ebenfalls sprintstark: Fabienne Fliedner (U20), die sich bereits am vergangenen Wochenende bei den Westfälischen Meisterschaften die Norm für die Deutschen Meisterschaften (M/F) in Leipzig gesichert hatte. Sie bestätigte ihre starke Leistung (7,60 sec) noch einmal und holte in 7,64 Sekunden Silber hinter Lilly Kaden (FC Schalke 04). Auf dem zweiten Rang landeten auch zwei weitere Sprinterinnen im blau-weißen Trikot: Sophie Bleibtreu über 200 Meter (U20) in 25,23 Sekunden und 400 Meter Hürden Spezialistin Anastasia Vogel, die über 400 Meter flach an den Start ging (57,83sec).

Hürdensprinterinnen und -sprinter holen den Titel

Leni Otte glänzte mit dem Sieg im Hürdensprint der U18 - und das als 14-Jährige. Foto: Wolfgang Birkenstock

Starke Leistungen gab es auch über die Hürden. Hier überzeugte Noah Braida in der männlichen Jugend (U18) in einer neuen persönlichen Bestzeit von 8,31 Sekunden. Hürden-Gold gab es außerdem in der weiblichen Jugend (U18) für die erst 14-jährige Leni Otte. Der Wattenscheider Neuzugang glänzte erneut mit einer persönlichen Bestzeit von 8,79 Sekunden. Zweite wurde Aahliyah Mbenda in 8,89 Sekunden. Auf der Mittelstrecke überzeugte Lea Kruse (U20). In 4:37,31 Minuten holte sie die Silbermedaille über 1.500 Meter.

Im Sprung gab es drei Medaillen für den TV Wattenscheid. Gold holte Felicitas Görz (U20) im Dreisprung mit 11,20 Metern. Trainingspartnerin Nicola Kondziella (U20) holte nach kurzer Verletzungspause Bronze im Weitsprung mit soliden 5,75 Meter. Bronze gab es außerdem für Edda Koch (U18) im Dreisprung mit 11,37 Metern.

Auch die Wattenscheider Werferinnen und Werfer überzeugten. Neuzugang Malin Böhl (Platz 1 der Deutschen U18-Bestenliste im Diskuswerfen) stieß ihre Kugel auf starke 14,18 Meter – eine neue persönliche Bestleistung. Trainingskollege Marcel Reisch (Platz 1 der Deutschen U18-Bestenliste im Diskuswerfen) gewann im Kugelstoßen Silber mit 13,31 Meter.

Zwei Bronzemedaillen für Athleten des USC Bochum

Zwei Bronzemedaillen gewannen die beiden U18-Jugendlichen Hendrik Hohmann und Rodi Amin Issa vom USC Bochum in Dortmund. Als Sieger des Vorlaufs über 60 m steigerte sich Rodi Amin Issa von bisher 7,20 auf 7,15 Sekunden. Im Finale erzielte er als Dritter 7,19 Sekunden. Im Stabhochsprung blieb Hendrik Hohmann zwar unter seiner Bestleistung, sicherte sich jedoch mit 3,80 m den Bronzeplatz.

