TC Rot-Weiß Stiepel nähert sich dem Klassenerhalt

Bochum. Durch den 5:1-Sieg in der Ruhr-Lippe-Liga gegen Dortmund-Brackel haben die Tennis-Herren des TC Rot-Weiß Stiepel den Ligaverbleib in eigener Hand.

Die Stiepeler Mannschaft um Kapitän Dominik Lins behielt gegen den Tabellenletzten aus Dortmund die Nerven und siegte im Heimspiel am Ende souverän mit 5:1. Einzig der an Nummer eins gesetzte Bochumer Lutz Pinner (Leistungsklasse 4) unterlag im Match-Tiebreak gegen Fabian Pommer (LK 4). „Das war ein sehr gutes Match, in dem beide Spieler den Sieg verdient gehabt hätten“, lobte Lins.

Stiepel profitiert von Dortmunder Aufgaben

„Der Spieltag ist vom ersten Punkt an sehr gut für uns verlaufen“, befand Lins weiter. Den Rot-Weißen spielte zudem eine Aufgabe der Gegner in die Karten. Dortmunds Sven Holzhauer musste sein Einzel gegen Thimo Wiewelhove vorzeitig beenden. „Leider musste er wegen Schwindel und Übelkeit aufgeben“, beschrieb Lins. Die zwei abschließenden Doppel waren nicht mehr entscheidend.

Durch den Sieg rückte der TC Rot-Weiß Stiepel auf den dritten Tabellenplatz vor. Für den Klassenerhalt reicht das allerdings noch nicht. „Das ist schon ein bisschen verrückt. Von Rang drei abwärts kann noch jede Mannschaft absteigen. So bleibt es wenigstens bis zum Schluss spannend“, sagte der Bochumer Kapitän, der am letzten Spieltag beim VfT Schwarz-Weiß Marl auf Nummer sicher gehen möchte: „Mit einem Sieg haben wir den Klassenerhalt sicher. Das ist unser Ziel.“

Die Ergebnisse: TC im TuS Dortmund-Brackel - TC RW Stiepel 1:5

Lutz Pinner – Fabian Pommer: 6:4, 4:6, 8:10

Thimo Wiewelhove – Sven Holzhauer: 5:0, Aufgabe Holzhauer

Dominik Lins – Rene Coerdt: 6:2, 6:1

Juan Weskamp – Niroshan Maheswaran: 6:0, 6:0

Pinner/Wiewelhove – Pommer/Holzhauer: Aufgabe Pommer

Lins/Weskamp – Coerdt/Maheswaran: Aufgabe Coerdt