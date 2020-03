Tennis-Auslosung: Corona beeinflusst Sommer-Planungen

In der Tennis-Verbandsliga und der Ruhr-Lippe-Liga sind bei den Damen und Herren insgesamt sechs Bochumer Mannschaften aktiv. Dazu kommen noch viele weitere Teams in den unteren Ligen und den verschiedenen Altersklassen. In Summe starten 170 Bochumer Seniorenteams und 83 Jugendmannschaften im Sommer in die Saison.

Wegen Corona: Sommer-Spielbetrieb ist nicht sicher

Nachdem der Westdeutsche Tennis-Bund am vergangenen Samstag den winterlichen Wettspielbetrieb beendete, beeinträchtigt die sich ausweitende Corona-Krise auch die Planungen der Sommersaison. „Ob und wann ein Spielbetrieb stattfindet, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhergesagt werden“, teilte der Verband auf seiner Homepage mit. Sollte die Spieltage jedoch wie geplant stattfinden, kommt es zu folgenden Begegnungen:

In der Herren-Verbandsliga trifft die erste Mannschaft des TC Grün-Weiß Bochum auf den TC Iserlohn 2, SV Arminia Gütersloh, TC SuS Bielefeld, Mindener TK, Gütersloher TC Rot-Weiß, TC Kaunitz und die zweite Mannschaft des TC Parkhaus Wanne-Eickel.

Zwei Bochumer Derbys in der Ruhr-Lippe-Liga

In der Herren-Ruhr-Lippe-Liga kommt es zum Duell zwischen dem TC Grün-Weiß Bochum 2 und dem TC Blau-Weiß Harpen. Die gemeinsamen Gruppengegner sind der Dortmunder TK RW 98, TC Grün-Weiß Herne, TC Eintracht Dortmund 2, Gelsenkirchener TK, Oelder TC BW und der Hertener TC.

In der zweiten Gruppe der Herren-Ruhr-Lippe-Liga trifft der TC Rot-Weiß Stiepel auf den TC BW Castrop 06, TC Blau-Weiß Soest 2, TC HW Gladbeck, TSC Hansa Dortmund 2, TC im TuS Dortmund Brackel, TuS Ickern 2 und den TC Grävingholz.

In der Damen-Ruhr-Lippe-Liga kommt es zwischen der TG Friederika und der TG Bochum 49 ebenfalls zu einem Bochumer Derby. Die weiteren Gruppengegner beider Teams sind der TuS 59 Hamm, TC Parkhaus Wanne-Eickel 2, TC Kamen-Methler 2, TG Rot-Weiß Hattingen und der Oelder TC BW.