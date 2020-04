Tennis: Bochumer Damenteams freuen sich über Klassenerhalt

Bochum. Der Verband entschied nachträglich, dass die Damenmannschaften der TG Friederika und TG Bochum 49 in der Tennis-Ruhr-Lippe-Liga verbleiben.

Zwei Spieltage standen für die beiden Klubs in der Winterrunde 2019/20 noch aus, als der Westfälische Tennis-Verband (WTV) Mitte März beschloss, die Wintersaison abzubrechen.

Für die Mannschaften bedeutete dies vor allem sportliche Ungewissheit. Lange mussten nicht nur die Bochumer Spielerinnen rätseln, wie die bisherigen Spieltage gewertet werden. Pikant: Die TG Friederika und die TG 49 bangten noch um den Ligaverbleib.

WTV-Regelungen bringen Gewissheit

„Wir hatten innerhalb des Teams viel darüber spekuliert, wie es weiter geht. Umso mehr haben wir uns über die Mitteilung des Verbandes gefreut, dass wir nicht absteigen“, berichtete Jennifer Swajkowski, Kapitänin der TG Bochum 49. Julia Kreyenbrink von der TG Friederika dachte ähnlich: „Natürlich freuen wir uns, aber wir hätten den Klassenerhalt gerne sportlich erreicht.“

Jennifer Swajkowski hat mit der TG 49 Bochum den Klassenerhalt geschafft. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Mit seinen Unterbezirken entschied der WTV, die Tabellen zum Zeitpunkt des Abbruchs (16. März) zu werten. „Absteigen werden nur Teams, die zu diesem Zeitpunkt bereits sicher als Absteiger feststehen und den Klassenerhalt durch die verbliebenden Spiele nicht mehr hätten erreichen können“ erklärte der Verband in einer Mitteilung. Diese Regelung traf auf die beiden Bochumer Damenteams nicht zu.

Größere Gruppen im kommenden Winter

Ähnlich verfahren die Verantwortlichen mit der Aufstiegsregelung. Aufsteigen werden alle Mannschaften, die bereits den Aufstieg sicher hatten. Alle Teams, „die theoretisch noch hätten aufsteigen können, werden in Kürze angeschrieben, ob sie aufsteigen möchten“, ergänzte der WTV. Die Regelungen haben zur Folge, dass es in der Wintersaison 2020/21 zu größeren oder mehr Gruppen kommen kann als geplant.

In welcher Form die Sommersaison stattfindet, ist noch offen. Mannschafts- und Turnierspiele wird es bis zum 8. Juni nicht geben, die Plätze in NRW bleiben zunächst noch bis zum 3. Mai gesperrt. Die Tennisvereine hoffen, ab dem 4. Mai unter strengen Auflagen zu zweit - also als Einzel, ohne Doppel - aber wieder spielen zu können, weil Tennis ein kontaktloser Individualsport im Freien ist. Eine Entscheidung steht aber noch aus.