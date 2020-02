Test gegen die Bayern ist Highlight für U16 des VfL Bochum

Für die U16 des VfL Bochum läuft die Meisterschaft in der Westfalenliga bereits wieder. Mit einem Sieg gegen Schalke ging es los. Trainer Simon Schuchert sah einen glücklichen Sieg.

Im vergangenen Meisterschaftsspiel hat Ihre Mannschaft einen wichtigen 2:1-Erfolg über den FC Schalke 04 erzielt und ist damit bis auf den dritten Tabellenplatz vorgerückt. Wie lief das Duell gegen den Lokalkonkurrenten?

Es war eine sehr umkämpfte Partie. Anfangs waren wir leider noch zu schwach im Passspiel. Schalke ist deshalb auch verdient in Führung gegangen. Wir haben dann aber umgestellt, waren deutlich kompakter und haben noch vor der Pause wieder ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit wurde es dann extrem intensiv, mit vielen Zweikämpfen. Josue Santo hatte eine sehr gute Möglichkeit für uns, der Ball prallte jedoch gegen den Innenpfosten. Wir haben die dann zu einem Rückpass gezwungen, der letztlich im Tor landete. Der Sieg war vielleicht ein wenig glücklich in der Entstehung, unverdient war er aber nicht.

In die nächste Partie, am 1. März gegen das Tabellenschlusslicht TSV Marl-Hüls, geht Ihr Team als deutlicher Favorit. Wie bereiten Sie Ihre Jungs auf die Partie vor?

Wir testen am kommenden Wochenende erst einmal in München gegen die U16 des FC Bayern. Ein echtes Highlight. Das ist natürlich schon ein großer Kontrast im Vergleich mit der bevorstehenden Partie gegen Marl. Dennoch müssen wir in allen Spielen einfach unsere Leistung abrufen.

Wie ist der aktuelle Krankenstand Ihres Teams? Haben alle Spieler die Partie gegen Schalke verletzungsfrei überstanden?

Aktuell haben wir wirklich das unfassbare Glück, dass alle Spieler an Bord sind. Zwar haben wir Yusuf Oguz, der sich während der Vorbereitung einen Faserriss zugezogen hatte, gegen Schalke noch geschont, auch er ist nun jedoch wieder einsatzbereit.