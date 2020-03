Teutonia Riemke hat im Abstiegskampf personelle Probleme

Zu ungewohnter Zeit dürfen die Verbandsliga-Handballer des SV Teutonia Riemke an diesem Wochenende die Sportschuhe schnüren. Bereits an diesem Freitagabend (20.15 Uhr) sind sie bei den SG Dragons II in Schalksmühle zu Gast.

So ungewohnt ein Spieltermin am Freitagabend ist, desto besser kamen die Bochumer damit in dieser Saison bereits zurecht. Gegen den OSC Dortmund und den ATV Dorstfeld sprangen für die Teutonia in den beiden bisherigen Freitagsspielen je zwei Punkte raus. Diesen Trend würde SVT-Trainer Dennis Wahlers mit seiner Mannschaft sicher gerne fortsetzen, doch gibt es einige Umstände, die den Riemkern an diesem Wochenende nicht entgegen kommen.

Die Dragons könnten Spieler aus der 3. Liga einsetzen

Zum einen ist da die Erinnerung an das Hinspiel, in dem die Bochumer dauerhaft einem Rückstand hinterher liefen und am Ende nur einen Punkt in der Heinrich-Böll-Halle halten konnten. Zum anderen geht es um das Personal des Gegners. „Nach meinen Informationen sind viele Spieler des Schalksmühler Drittligakaders freigespielt und sollen wohl auch eingesetzt werden“, sagt Wahlers und rechnet daher mit einem ungleichen Verhältnis zwischen beiden Teams, sofern tatsächlich Spieler der ersten Mannschaft am Freitag eingesetzt werden sollten.

Auf der anderen Seite muss Wahlers auch an seinem eigenen Kader basteln. Marvin Dworak fällt bekanntlich länger aus. Hinzu kommt, dass auch Jan Segatz (beruflich verhindert) nicht zur Verfügung steht und die Riemker somit ohne etatmäßigen Kreisläufer dastehen. „Das ist für unser Angriffsspiel natürlich nicht so zuträglich“, meint Wahlers. Er wird somit gleiche mehrere Spieler der zweiten Mannschaft nominieren.

Gründgen und Rolf werden wohl wieder aushelfen bei Riemke

Bereits am vergangenen Wochenende halfen Luca Gründgen und Pablo Rolf aus, werden dies vermutlich wieder tun müssen. „Mit dieser Situation müssen wir uns arrangieren und vor allem kämpferisch alles rausholen“, so Wahlers, wohlwissend, dass beiden Mannschaften die Punkte gut zu Gesicht stehen würden. Denn im Abstiegskampf zählt jedes Spiel, die untere Tabellenhälfte ist überaus ausgeglichen. Ab dem siebten Platz kann sich kein Team hundertprozentig in Sicherheit wiegen. Auch Schalksmühle und Riemke nicht. Die Dragons II sind derzeit Achter mit 15:21 Punkten, Riemke ist mit einem Punkt Rückstand Zehnter. Der Vorsprung auf den Vorletzten OSC Dortmund beträgt nur drei Punkte. Lediglich RSVE Siegen HB ist abgeschlagen (4:32 Punkte).