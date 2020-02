TG 49: Laura Leo fällt für die restlichen Spieltage aus

Bochum. Die Damen der TG Bochum 49 müssen beim TuS 59 Hamm in der Tennis-Ruhr-Lippe-Liga auf Topspielerin Laura Leo verzichten. Sie fällt länger aus.

Am Sonntag (1. März, 10 Uhr) treffen mit der TG Bochum 49 und dem TuS 59 Hamm zwei Tabellennachbarn der Tennis-Ruhr-Lippe-Liga aufeinander. Die Hammer Damen-Mannschaft steht als Vierter knapp vor den Bochumerinnen. Bislang haben die Damen der TG 49 zwei Siege und eine Niederlage auf dem Konto. Bei einem Sieg in Hamm könnte das Team um Kapitänin Jennifer Swajkowski einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Noch herrscht Unklarheit über die Anzahl der Absteiger

„Es steht noch nicht fest, wie viele Mannschaften am Ende der Hallensaison absteigen. Wenn wir in Hamm verlieren, könnte es für uns deshalb nochmal eng werden. Bei einem Sieg könnten wir vielleicht sogar noch ein paar Plätze nach oben rücken. Daher liegt unser Fokus voll und ganz auf dem Spieltag gegen den TuS Hamm“, blickt Swajkowski voraus.

Die Bochumer Kapitänin erwartet ein Duell auf Augenhöhe. „Ich kenne unsere Gegnerinnen nicht persönlich. Wenn ich aber die Leistungsklassen der einzelnen Spielerinnen vergleiche, sind wir in etwa gleich aufgestellt“, meint Swajkowksi. Die Nachbarinnen der TG Friederika Bochum konnten hingegen schon mehr Erfahrungen gegen die Gegnerinnen aus Hamm sammeln. Sie unterlagen dem TuS deutlich mit 1:5.

Laura Leo bleibt der einzige Personalausfall

Bis auf Laura Leo (Leistungsklasse 7) stehen der TG 49 alle Spielerinnen zur Verfügung. „Laura ist noch immer verletzt und wird uns auch für die zwei abschließenden Spieltage nicht zur Verfügung stehen“, so Swajkowski.