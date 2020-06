VfL vor dem Pauli-Spiel Trainer Reis will mit dem VfL weiter gegen den Trend spielen

Bochum. Der Heimvorteil ist ohne Zuschauer in der 1. und 2. Bundesliga keiner mehr. Beim VfL Bochum scheint dieser Trend noch nicht angekommen zu sein.

Thomas Reis wird nicht müde zu betonen, wie gerne er wieder Fans im Stadion hätte. Der Trainer des VfL Bochum betont stets, wie wichtig die Fans für den Verein und die Mannschaft sind. In normalen Zeiten helfen die eigenen Fans im eigenen Stadion. Sie helfen auch dem VfL Bochum. In Coronazeiten aber gibt es den Heimvorteil nicht mehr im gewohnten Ausmaß. Der VfL Bochum aber bildet hier eine Ausnahme. Reis hofft darauf, dass das auch beim Spiel gegen den FC St. Pauli so bleibt.

Die Bochumer haben ihre beiden Heimspiele nach Wiederaufnahme des Spielbetriebes gewonnen. Mehr geht nicht. Der allgemeine Trend in den beiden deutschen Bundesligen ist ein anderer. Mit Zuschauern gab es bislang 43 Prozent Heimsiege, ohne nur noch 22 Prozent. Was ist das Geheimnis der Bochumer?

Die Einstellung macht es

Das möchte Reis nicht verraten. Geheimnis seien dazu da, nicht verraten zu werden, sagt er. „Aber wir spielen in unserem eigenen Wohnzimmer, auf unserem Platz.“ Die richtige Einstellung sei wichtig. Und die habe in den Spielen ohne Zuschauer bislang immer gestimmt. Entsprechend gut waren die Ergebnisse.

Wobei Reis weiß, und auch immer wieder erwähnt, wie knapp die Spiele laufen. „Das sieht man bei jedem Spiel, bei jeder Mannschaft, dass sie Wackelmomente im Spiel hat und das Spiele dann in die eine oder andere Richtung kippen kann. Das ist die 2. Liga. Ich bin einverstanden damit, wie wir die Wackelmomente überstehen und die Spiele gestalten.“

Bochumer folgen einer Binsenweisheit

Gegen St. Pauli hofft Reis darauf, dass sich seine Mannschaft weiterhin so stabil zeigt, gerade in der Defensive, wie in den bisherigen vier Spielen nach dem Re-Start. Die Bochumer folgen da einer Binsenweisheit, die noch nie ein Geheimnis war: Bekommt man kein Gegentor, verliert man auf jeden Fall nicht.