Trotz Aufstieg: Keine Bundesliga-Saison für TTC RWS Bochum

Die Lateinformation des TTC Rot-Weiß-Silber Bochum hatte durch den Titelgewinn in der zweiten Liga den Aufstieg in die Eliteklasse geschafft. Jetzt aber wurde die Saison abgesagt - erst im Herbst geht es mit der DM weiter.

Bochum. Die Mehrheit der Bundesliga-Formationen (Latein und Standard) votiert in einer Online-Abstimmung für eine Absage der Saison 2021.

Jetzt ist es amtlich: Der Deutsche Tanzsportverband (DTV) hat die Bundesliga-Saison sowohl der Latein- als auch der Standardformationen abgesagt. Das war das Ergebnis einer Online-Abstimmung unter den 18 Erstliga-Teams. Somit haben die Mannschaften nun ausgiebig Zeit, sich auf die Deutsche Meisterschaft im November in Bremerhaven vorzubereiten.

"Die Abstimmung war schon recht deutlich, auch wir haben uns gegen die Austragung der Saison entschieden", so Kai Wehmeier, Trainer des Lateinteams vom , das den Aufstieg in die erste Liga geschafft hatte. Letztlich stimmten nur drei Clubs dafür, die Saison stattfinden zu lassen, 14 waren dagegen, einer enthielt sich.

DTV-Präsidium präsentiert den Vereinen vier Varianten

Bundessportwart Michael Eichert hatte eingangs des Video-Meetings zunächst die aktuelle Situation in den einzelnen Vereinen abgefragt. Denn nicht alle Teams dürfen derzeit trainieren, teilweise findet bei ihnen gar kein reguläres Training statt bzw. nur unter strengen Auflagen oder zumindest nicht in kompletter Formationsstärke. Zuletzt hatten alle Ausrichter von Turnieren schon eine Verschiebung der Termine ab März/April erreicht. Doch nun entschied man sich mehrheitlich für die vierte von Eichert präsentierte Variante, die komplette Absage.

Die vergangene Bundesliga-Saison war nach dem vierten von fünf Wettbewerben abgebrochen worden, die Deutsche Meisterschaft im Herbst wurde ebenso wegen der Corona-Pandemie abgeblasen. Nun wird es wieder monatelang keine Möglichkeit für die Top-Teams geben, ihren Sport zu präsentieren. Ob auch die 2. Bundesliga (mit dem A-Team des VfL Bochum) die Saison 2021 streicht, entscheidet sich am kommenden Wochenende.

Pokalturniere auf freiwilliger Basis als Alternative

Bei der Videokonferenz wurde schließlich die Möglichkeit in Betracht gezogen, an Pokalturnieren auf freiwilliger Basis teilzunehmen. Der Anstoß dazu kam vom mehrfachen Weltmeister in den Standardtänzen, dem Braunschweiger TSC. Die Turniere könnten regionalen Charakter haben, durchweg mit Teams aus dem Norden, Westen oder Süden stattfinden sowie könnten ligaübergreifend stattfinden.

Insgesamt stimmten zwölf Vereine für die Chance auf solche Pokalturniere, fünf enthielten sich. Die entsprechenden Vereine werden nun die Möglichkeit der Ausrichtung prüfen und ihre Bewerbungen dazu beim DTV einreichen. "Natürlich hätte ich auch lieber eine normale Saison gehabt, aber wir müssen einfach der Verantwortung unseren Tänzern gegenüber gerecht werden. Das ganze Hin und Her und die Ungewissheit haben allen ein wenig die Freude an ihrem Sport genommen", so Kai Wehmeier nachdenklich. Angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie sei es nach wie vor schwierig, an die Austragung solcher Turniere mit zahlreichen Mannschaften zu denken.

TTC-Formation nimmt Absage positiv auf

"Unser Team hat die Nachricht von der Absage sehr positiv aufgenommen", so der TTC-Trainer. "Das nimmt einen gewissen Druck von der Mannschaft", für die es die erste Erstliga-Serie gewesen wäre. Jetzt könne man sich ausreichend Gedanken darüber machen, ob man bis zur DM im Herbst eine neue Choreographie (die immer auch mit einem großen finanziellen Aufwand verbunden sei) erarbeiten wolle, ließ Wehmeier wissen.

