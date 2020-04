TT-Team Bochum darf weiter in der NRW-Liga spielen

Das TT-Team Bochum bleibt NRW-Ligist, obwohl die Mannschaft zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs im Tischtennis einen Relegationsplatz belegte. Dieser hätte im Normalfall Entscheidungsspiele um den Klassenerhalt nach sich gezogen.

Zwei Wochen nach der vorzeitigen Beendigung der Tischtennis-Saison infolge der Corona-Pandemie hat der Westdeutsche Tischtennisverband (WTTV) nun auch die letzten Unklarheiten beseitigt. Für die Mannschaften auf einem Relegationsplatz gibt es nun Regelungen, die der WTTV-Beirat am Dienstag beschloss.

Nur zwei Mannschaften müssen absteigen

Das bedeutet für das TT-Team, das mit 9:19-Punkten Rang acht belegt, den Klassenerhalt. Denn es verbleiben die Tabellensiebten und -achten der NRW-Liga in dieser Spielklasse. Nur zwei Mannschaften – in der NRW-Liga-Gruppe 1 sind es Borussia Münster und TB Beckhausen – müssen absteigen. Die Reduzierung der Spielklassen – in der NRW-Liga soll es nur noch zwei Gruppen mit je zwölf Mannschaften geben – wurde ausgesetzt und soll jetzt spätestens zur Saison 2023/24 umgesetzt werden.