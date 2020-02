Bochum. Da war mehr drin. Gegen den GSV Fröndenberg hatte das TT-Team in der Tischtennis-NRW-Liga die Chance zum Sieg.

TT-Team Bochum verpasst gegen Fröndenberg die Überraschung

Die Überraschung war zum Greifen nah, doch die Spieler des TT-Team Bochum haben nicht zugepackt und hohe Führungen noch verspielt. Mit 6:9 ging das gut besuchte Heimspiel gegen den Tabellendritten der NRW-Liga, GSV Fröndenberg, verloren.

„Das war ein sehr kurioses Spiel, das insgesamt viereinhalb Stunden dauerte. Ein Pünktchen war allemal drin“, meinte TT-Team-Spitzenspieler Mustafa Cetin, der ungeschlagen blieb. Durch zwei Doppelerfolge erarbeitete sich die Heimmannschaft den anfänglichen Vorsprung, was für den nötigen Schub in den ersten Einzeln sorgte. Cetin und Niklas Siepmann bauten die Führung auf 4:2 aus. Und auch Julian Sawatzki und Peter Zok waren auf einem guten Weg, sie brachten ihre Einzel aber nicht nach Hause.

Drei Totalausfälle

Sawatzki vertändelte eine 9:2-Führung im Entscheidungssatz und gab neun Ballwechsel in Folge ab – 9:11. Zok wechselte mit einem 5:2-Vorsprung im fünften Satz die Seiten und holte ebenfalls keinen einzigen Punkt mehr – 5:11. Schließlich verloren auch noch Timo Treichel, der einen schlechten Tag erwischte, Siepmann und Zok zum zweiten Mal ihre Einzel im Entscheidungssatz.

Nur Cetin behielt bei seinem Fünf-Satz-Sieg trotz der Aufholjagd seines Gegners letztlich die Nerven. Schließlich hatten die TTler in jedem Paarkreuz einen Spieler, der im Einzel sieglos blieb: Treichel oben, Zok in der Mitte und Christopher Brielmann unten.

Cetin: „Drei Totalausfälle sind schwer wettzumachen.“ So verpasste es das TT-Team Bochum, einen Überraschungscoup, der in der Luft lag, zu landen und in der Tabelle den Rückstand auf das Mittelfeld zu verkürzen.