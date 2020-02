TuS Hordels Kapitän Peter Elbers: „Ich habe richtig Bock“

Die DJK TuS Hordel hat eine starke Hinrunde hinter sich mit Platz drei und der mit Abstand besten Defensive der Fußball-Westfalenliga (nur 13 Gegentreffer). Im Winter stießen zum Kader namhafte Zugänge wie Simon Hendel, Güngör Kaya oder Emrah Uzun. Doch trotzdem ist nicht alles in Butter beim Team von Holger Wortmann, denn die Vorbereitung lief mit drei Niederlagen und einem Remis so gar nicht nach Plan.

Im Interview verrät Hordels Kapitän Peter Elbers, was das Geheimnis der Hinrunde war, warum in der Vorbereitung der Wurm drin war und was in der Rückserie noch drin ist.

Wie bewerten Sie die Hinrunde?

Peter Elbers: „Das war auf jeden Fall eine geile Hinrunde. Vor der Saison hat uns kaum einer was zugetraut nach den ganzen Wechseln im Sommer. Dann ist auch die Vorbereitung nicht gut gelaufen. Doch wir waren von uns überzeugt. Mit der Zeit wurden die Ergebnisse immer besser, das hat unserer jungen Truppe noch mal jede Menge Selbstvertrauen gegeben. Wir sind keine Mannschaft mit herausragenden

Ivan Prebanic, Hordels Torwart, hat eine starke Hinrunde hingelegt, lobt Kapitän Peter Elbers. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Einzelspielern, sondern ein Team, das zusammenhält und gemeinsam Vollgas gibt. Der Teamgeist hat uns immer ausgezeichnet, und auch die Fitness hat gestimmt – wir können über 90 Minuten anrennen. Und das haben wir beeindruckend gemacht. Ein Faktor war sicher auch die Defensive. Der Trainer hat von Anfang an ein besonderes Augenmerk darauf gelegt. Die ganze Truppe hat verstanden, dass wir zusammen nach hinten arbeiten müssen, und dazu haben wir mit Ivan Prebanic einen super Torwart.

Warum ist es in der Winter-Vorbereitung nicht gut gelaufen?

Peter Elbers: „Das ist für mich etwas schwer zu beurteilen, denn ich war im Januar nur drei Tage da und anschließend im Urlaub in Thailand. Ich bin jetzt wieder ins Training eingestiegen und habe natürlich mit den Jungs gesprochen. Die Stimmung im Team ist nach wie vor gut. Alle sind selbstbewusst und motiviert zu zeigen, dass sie besser sind als in der Vorbereitung. Es ist vielleicht ein bisschen wie im Sommer. Ein paar Leute sind weg, dazu haben wir einige Neue, die noch ein bisschen Zeit zur Integration brauchen. Wir müssen uns als Team wieder einspielen, aber wir sind da guter Dinge. Keiner macht hier Panik. Ich persönlich habe richtig Bock auf die Rückrunde. Und ich bin auch fit für den Start, im Urlaub hatte ich meinen Trainingsplan mit.“

Wie lautet nun das Saisonziel?

Elbers: „Jeder ist sich bewusst, dass für uns in dieser Saison viel drin sein könnte. Aber wir spucken keine großen Töne. Da gibt es andere Teams wie Finnentrop oder Wanne-Eickel, die den Aufstiegsdruck haben. Wir sind in der Tabelle in einer guten Situation, aber wir wollen weiter von Spiel zu Spiel gucken und dabei möglichst noch den einen oder anderen Gegner ärgern. Das klingt jetzt nach einer Floskel, aber bislang sind wir damit gut gefahren. Klar ist auch, dass es mit unserer jungen Truppe noch Rückschläge geben kann. Die wollen wir so klein wie möglich halten und gucken, was bis Ostern noch so geht. Dann können wir weiterschauen.“