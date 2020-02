TV Gerthe feiert Sieg im Spitzenspiel vor 400 Zuschauern

Dass zu einem Spiel in der Basketball-Landesliga 400 Zuschauer kommen, wie im Spiel des TV Gerthe am Samstag, ist sicher nicht die Regel. Von dem Zuschauerrekord in dieser Saison beflügelt, hat der TVG die Tabellenführung gegen den ärgsten Verfolger Schwerter TS sogar ausbauen können, womöglich entscheidend. Das Team von Trainer Heiko Skiba setzte sich am Ende souverän mit 88:67 durch und hat nun bereits vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Schwerte.

Gerthe startete aggressiv in die Partie und konnte vor allem in der Defensive die individuell stark besetzten Schwerter kontrollieren. Angeführt von Aufbauspieler Jannis Domek (31 Punkte) erspielte sich der TV bis zur Halbzeit eine solide Führung von 43:27.

Die Gäste aus Schwerte, die auch Spieler aus dem Ausland in ihrem Team haben, kamen jedoch stärker aus der Halbzeit. Bis zum Beginn des vierten Viertels holte der ärgste Rivale im Kampf um den Aufstieg auf fünf Punkte Rückstand auf. Gerthe wusste zu antworten, vier Minuten vor Schluss lagen die Gastgeber wieder mit 15 Punkten in Führung.

Basketball-Chef Tesch lobt den Teamgeist der Mannschaft

Trainer Heiko Skiba ist mit Gerthe auf Meisterkurs. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

„Der Teamgeist war entscheidend“, sagte Arnulf Tesch, Abteilungsleiter Basketball in Gerthe. Zwar hat der TV Gerthe nun zwei Siege mehr als die zweitplatzierten Schwerter, der direkte Vergleich der Konkurrenten geht allerdings nach der noch deutlicheren Hinspiel-Niederlage der Gerther in Schwerte an den Konkurrenten.

Im Bochumer Norden ist man trotz des Vorsprungs in der Tabelle gefasst und richtet den Blick auf die übrigen sechs Saisonspiele. Mindestens fünf davon muss der TV davon gewinnen, um sicher den Aufstieg in die Oberliga zu schaffen, der Dritte LTV Lippstadt und die VfL Astro-Stars Bochum III sind mit sechs Punkten Rückstand fast aus dem Rennen.

Rückkehr in die Oberliga nach drei Jahren ist das Ziel

Vor drei Jahren war Gerthe aus der Oberliga, in der ja auch die VfL Astro-Stars Bochum II und der BC Langendreer spielen, abgestiegen. „Dieses Jahr haben wir bisher unsere Chance genutzt“, sagt Tesch. Zwar habe man einen Platz unter den ersten vier Mannschaften angepeilt, dass es bisweilen aber der erste ist, sorgt in Gerthe für große Euphorie. Und viele Zuschauer.

Weiter geht es für den TV Gerthe nach dem spielfreien Karnevalswochenende erst am 1. März. Um 12 Uhr spielt der Tabellenführer beim Tabellenneunten BB Unity Dortmund, einem Abstiegskonkurrenten der VfL Astro-Stars IV, die derzeit den elften und damit vorletzten Platz belegen.

Die Fakten zum Spiel: TV Gerthe – Schwerter TS 88:67

Viertel: 20:11; 23:16; 15:20; 30:20

TVG: Domek (31), Karpinski (20), Inkmann (10), Hohmeier (6), Block (5), Steilmann (5), Dückershoff (4), Lange (4), Engelmann (3), Mannke, Brüggemann, Masakidi