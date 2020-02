U17 des VfL Bochum will dritten Heimsieg in Folge einfahren

Nach einer starken Vorbereitung sprangen zum Wiederbeginn der U17-Bundesliga für die B-Junioren des VfL Bochum nur warme Worte heraus. Beim 0:2 gegen den BVB schlug sich die Talentwerk-Elf achtbar, holte aber nichts Zählbares. Das soll sich am Sonntag gegen den Vorletzten Alemannia Aachen ändern (11 Uhr, Hiltroper Straße). Dann will der VfL den dritten Heimsieg in Folge einfahren und somit wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren.

„Gegen Dortmund war ich mit der Art und Weise unseres Auftrittes zufrieden, allerdings wäre ein Remis am Ende möglich gewesen, sogar Pflicht. Wir haben einen großen Schritt gemacht, es ist nur ärgerlich, dass wir uns nicht mit drei Punkten belohnt haben“, sagt Trainer David Siebers. Trotzdem zieht das Team aus dem Auftritt Selbstvertrauen.

Eine andere Aufgabe als im Hinspiel

Gegen Aachen hat der VfL in der Hinrunde gute Erfahrungen gemacht und damals 3:1 gewonnen. Diese Erfahrungen sind nun aber nicht mehr viel Wert, glaubt Siebers, weil die Alemannia in der Winterpause einiges verändert hat und beeindruckend mit einem 2:1 gegen Leverkusen in die Rückrunde gestartet ist.„Sie haben einige Dinge umgestellt. Uns erwartet eine ganz andere Aufgabe als im Hinspiel und ein Gegner mit viel Selbstvertrauen. Unser Ziel bleibt dennoch das gleiche: Wir wollen den dritten Heimsieg in Folge holen“, so Siebers, der vorerst auf Oliver Niedballa (doppelter Bänderriss) verzichten muss.