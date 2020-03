VfB Günnigfeld empfängt Wattenscheid 08 zum Nachholspiel

Wattenscheid. In der Fußball-Bezirksliga steht ein Nachholspiel an. Wattenscheid 08 kann sich mit einen Sieg gegen Günnigfeld die Tabellenspitze zurückholen.

Am Donnerstag (12.) steigt in Wattenscheid das Nachholspiel zwischen den beiden Bezirksligisten VfB Günnigfeld und SW Wattenscheid 08 (19.30 Uhr, Martin-Lang-Straße).

„Wir wollen unbedingt spielen und gehen auch davon aus, dass es diesmal stattfindet“, sagt VfB-Coach Dino Degenhardt, dessen Team am vergangenen Sonntag mit einem 4:3-Erfolg über Altenbochum überzeugen konnte. Lediglich hinter dem Einsatz des angeschlagenen Marvin Missun steht noch ein Fragezeichen, der Rest des VfB-Teams ist fit.

„Auch im Hinblick auf die Tabellensituation ist das eine sehr wichtige Partie für uns. Das wird sicherlich spannend. In so einem Derby geht es von Natur aus ein wenig emotionaler zu“, erklärt SW-Trainer Christian Möller. Sein Team musste am letzten Spieltag die Tabellenführung wieder an SG Welper abgeben, hat nun jedoch die Chance, die Hattinger wieder zu überholen. „Ich erwarte von meinen Jungs, dass sie alles raushauen“, so Möller. Wieder mit im Team der 08er sind Dominik Raposinho und Fabio Bien. Patrik Amougou (gesperrt) und Felix Grabienski (privat verhindert) fallen aus.