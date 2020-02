VfL Astro-Stars Bochum haben nun ein Finale um Platz zwei

Seit der knappen Niederlage gegen die Capitol Bascats Düsseldorf (76:80) ist die Vizemeisterschaft das Ziel der Astro-Ladies Bochum in der Frauenbasketball-Regionalliga. Dass Tabellenführer Düsseldorf noch mehrmals verliert, ist nämlich höchst unwahrscheinlich. Hatte der BBZ Opladen II den VfL-Frauen auch diesen Platz kurzzeitig streitig gemacht, haben die Bochumerinnen mit dem klaren 75:48-Auswärtssieg bei NB Oberhausen nun wieder Platz zwei sicher.

„Wir waren erst übereifrig“, sagte Trainer David Glöckner nach der Partie in Oberhausen. Seine Spielerinnen ließen sich häufig zu Fouls hinreißen, so dass die Gastgeberinnen vor allem durch Freiwürfe zu Punkten kamen. Im zweiten Viertel allerdings fanden die Astro-Ladies defensiv ihren Rhythmus und ließen nur sieben Punkte zu. Offensiv gelang ihnen ein 12:0-Lauf, womit das Glöckner-Team erstmals solide in Führung lag.

Im Pokal das Halbfinale erreicht - Sonntag geht es gegen Opladen

Oberhausen wusste nichts mehr zu entgegnen, die Astro-Ladies bauten ihre Führung weiter aus. Im letzten Viertel sei „die Luft raus gewesen“, sagte Glöckner. Immerhin habe er so noch Spielerinnen aufs Parkett lassen können, die sonst weniger Spielzeit bekommen.

Im Pokal mussten die VfL-Frauen einen Tag nach der Liga-Begegnung gegen Landesligist TuS Zülpich ran. Mit 138:53 bestätigten die Bochumerinnen den Klassenunterschied auf dem Papier und warten nun auf die Auslosung für das Halbfinale. Zunächst kommt aber der BBZ Opladen nach Bochum, wenn es darum geht, den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen. Anwurf ist am Sonntag um 16 Uhr in der Rundsporthalle.