VfL Bochum liegt seit dem Re-Start klar auf Aufstiegskurs

Mit dem Sieg gegen St. Pauli hat der VfL Bochum den Klassenerhalt (so gut wie) sicher. 39 Punkte haben in den vergangenen zehn Spielzeiten immer zum direkten Klassenerhalt gereicht. Das Team von Trainer Thomas Reis überzeugt derzeit mit stabiler Defensive und einer guten Trefferquote. Mit einer Punktequote wie zurzeit, wäre, gesehen über eine gesamte Saison, sogar deutlich mehr drin.

3 Punkte daheim, mindestens ein Punkt auswärts, das war und ist die Formel zum Aufstieg. Das entspricht 2 Punkten im Schnitt und 68 Punkten über die gesamte Saison gesehen.

68 Punkte reichen immer zum direkten Aufstieg

68 Punkte haben in den vergangenen zehn Jahren immer zum direkten Aufstieg gereicht, viermal hätte diese Punktzahl am Saisonende sogar Platz eins bedeutet. 2 Punkte im Schnitt holt das Reis-Team, seitdem Vasileios Lampropoulos in der Innenverteidigung spielt. Mit dem Griechen, der spät im Winter nach Bochum kam, ist der VfL unbesiegt.

7 Spiele in Reihe hat der VfL nun nicht verloren. Am 7. März gab es gegen den SV Darmstadt ein 0:0. Dann kam Corona und eine Pause bis zum 16. Mai. Mit dem 3:0 gegen den FC Heidenheim machte Bochum bereits einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Unter Funkel 15 Spiele ohne Niederlage

15 Spiele in Reihe nicht verloren ist die längste Serie des VfL Bochum innerhalb einer Saison. Bochum beendete diese Spielzeit auf Platz drei. In der Relegation unterlag das Team gegen Mönchengladbach.

11 Punkte in den fünf Spielen seit dem Re-Start hat Bochum geholt. Das entspricht einem Schnitt von 2,2 Punkten. Besser ist derzeit kein anderes Zweitliga-Team.

1,48 Punkte im Schnitt unter Thomas Reis

1,12 Punkte waren es im Schnitt in den Spielen bis zur Coronapause. Das bedeutete Platz 15 mit 28 Punkten.

0,5 Punkte im Schnitt hatte Robin Dutt als Trainer des VfL in den ersten vier Spielen der Saison geholt. 17 wären das über eine gesamte Saison gesehen.

1,48 Punkte hat Thomas Reis mit dem Team geholt. 50,32 Punkte wären das über eine gesamte Saison gesehen.