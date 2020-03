VfL-E-Sportler bedauern Absage des Bundesliga-Finales

Letztens hat Alexander Steinmetz (25) den Dortmunder Fußball-Profi Manuel Akanji getroffen. Es war mitten in der Nacht. „So gegen halb vier“, sagt Steinmetz. Das Treffen fand allerdings nur im Internet statt. Die beiden wurden in einem Online-Spiel der Fußball-Simulation Fifa20 gegeneinander ausgelost. Steinmetz gewann das Spiel. Das ist wenig überraschend. Steinmetz gehört zu den besten Konsolen-Spielern Deutschlands. Er spielt für den VfL Bochum in der Virtuellen Bundesliga. Dort sollte in Köln am nächsten Wochenende das „Grand Final“, das große Finale stattfinden. Der Coronavirus hat auch hier für eine – vorläufige – Absage gesorgt.

Steinmetz findet diese Absage „sehr schade“. Jan-Luca Bass (21), sein Mitspieler beim VfL, hofft noch darauf, dass das Finale irgendwann, irgendwie gespielt wird. Aber auch er kann eben nur hoffen. „Was EA, also der Spielehersteller, macht, weiß man nicht. Aber ich hatte im Verlauf der Rückrunde teilweise nichts anderes mehr im Kopf als die Virtuelle Bundesliga. Das dann doch nicht gespielt wird, ist schon übel.“

Aufnahme in das E-Talentwerk

Steinmetz und Bass spielen seit 2018 für den VfL Bochum in der Virtuellen Bundesliga. Sie hatten unter anderem ein Scouting-Turnier des VfL gewonnen und wurden dann zunächst in das E-Talentwerk aufgenommen. Das ist das Talentwerk des VfL für den virtuellen Fußball. Im Talentwerk sind ansonsten beim VfL die Nachwuchskicker organisiert.

Mit einer starken Rückrunde sicherten sich Alexander Steinmetz (l.) und Jan-Luca Bass (v.) die Teilnahme am Finale der Virtuellen Bundesliga.. Foto: Sebastian Widmann/Bundesliga / Bundesliga Collection via Getty

In dieser Saison lief es für die Bochumer zunächst nicht so gut in der Virtuellen Bundesliga. In der Rückrunde wurden ihre Leistungen dann aber fast von Spieltag zu Spieltag besser, die Leistungen stabiler. Ihre Aufholjagd endete auf Platz sechs. Damit verbunden war die direkte Qualifikation für die Finalrunden. „Da hätte ich mir durchaus etwas ausgerechnet“, sagt Bass. „Ich habe in der regulären Punkterunde unter anderem gegen Michael Bittner gewonnen.“ Bittner spielte vor zwei Jahren noch für den VfL Bochum, wechselte dann zu Werder Bremen. Die Bremer sicherten sich mit ihm erneut den Meister-Titel im Mannschaftswettbewerb.

Training ist zurückgefahren

Für Bass und Steinmetz ist die aktuelle Situation absolut vergleichbar mit der der Fußball-Profis. Sie können individuell trainieren, wann oder ob es mit Meisterschaften weitergeht, wissen sie aber nicht. „Deshalb mache ich derzeit deutlich weniger“, sagt Steinmetz. „Wenn ich wüsste, dass es nächste Woche weitergeht, würde ich mich schon dafür warmspielen.“

An der Virtuellen Bundesliga teilzunehmen und erfolgreich zu sein ist extrem zeitintensiv. Dazu kommt, dass Bass und Steinmetz zwar vom VfL Geld dafür bekommen, dass sie für den Verein spielen, sie aber dennoch keine Profis sind. Beide studieren. „Als Student kann ich davon ganz gut leben“, sagt Steinmetz. Er studiert an der Ruhr-Uni Management und Economics und wohnt in der WG, die ein Sponsor des VfL bereit gestellt hat. Bass studiert in Unna Sportmanagement mit dem Schwerpunkt Fußball-Management. „Ich wohne noch bei meinen Eltern in Dinslaken“, sagt er. „Sonst könnte ich mir das nicht leisten.“

VfL Bochum ist Vorreiter beim E-Fußball

Unabhängig davon ob und wann es weitergeht, würden beide gerne beim VfL weitermachen. „Ich fühle mich pudelwohl beim VfL“, sagt Steinmetz. Der VfL sei Vorreiter in vielen Dingen des virtuellen Fußballs. „Wir haben einen eigenen Trainer, es gibt Mentalcoaching. Wir konnten bisher noch nicht so viel zurückgeben. Auch deshalb hätten wir das Finale so gerne gespielt. Wir hatten viel mit den Fans vor. Deswegen wäre es echt überragend, wenn das Finale noch stattfinden würde.“