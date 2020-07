VfL Sparkassen-Stars Bochum holen neuen US-Riesen

Bochum. Die VfL Sparkassen-Stars Bochum haben einen explosiven US-Riesen verpflichtet. Der Basketball-Zweitligist freut sich auf den neuen Power Forward.

Die VfL Sparkasse-Stars Bochum haben nach der Verpflichtung von Niklas Geske von Phönix Hagen den nächsten Top-Basketballer geholt. Der 2,01 Meter große US-Amerikaner Lamar Mallory (29) wechselt vom überlegenen Südmeister Scanplus Baskets Elchingen zum Pro-B-Zweitligisten und besetzt die Importposition der ambitionierten Bochumer.

In nur 26 Minuten im Starensemble der Badener legte er 16 Punkte und 8 Rebounds auf und war ein wichtiger Eckpfeiler des Erfolges. Nach dem Rückzug der Elchinger aus dem Profibasketball war der Kontakt zu dem Power Forward schnell hergestellt.

Finanzvorstand Diehr schwärmt von Mallorys Fähigkeiten

„Lamar ist ein Spieler mit unglaublicher Qualität und einem wahnsinnigen Sprungvermögen, der das Potenzial hat, mit seinen Flugeinlagen die Zuschauer von den Sitzen zu reißen. Vor allem im Zusammenspiel mit unseren spielstarken Guards ist er kaum zu stoppen. Ich freue mich sehr, dass er sich für unser Programm entschieden hat“, so Finanzvorstand Hans Peter Diehr.

Unvergessen bleibt auch der bisher einzige Auftritt von Lamar Mallory in der Bochumer Rundsporthalle vor zwei Jahren. Damals noch im Dress der Iserlohn Kangaroos erzielte er beim spektakulären 110:101-Erfolg der Bochumer bis zu seinem foulbedingten Ausscheiden 42 Punkte für die Sauerländer. Mit 18 Punkten und neun Rebounds im Schnitt war er auch bei den Kangaroos ein absoluter Leistungsträger.

Mallory spielte in den USA, Lich, Australien, Iserlohn, Luxemburg und Elchingen

Nach seiner College Zeit, die er an der Glenville State University (NCAA 2) verbrachte, hatte sich der explosive Athlet dem ProB-Ligisten Lich angeschlossen. In der Saison 2015/16 war er mit 18 Punkten und acht Rebounds auf Anhieb einer der Leistungsträger im Licher Team, im Folgejahr erzielte er mit 17 Punkten und 10 Rebounds im Schnitt ein seltenes Double-Double. Nach einem ebenfalls beeindruckenden Gastspiel in Australien kam er dann nach Iserlohn, bevor es mit einem Zwischenstopp in Luxemburg, wo er 27 Punkte und 12 Rebounds pro Spiel auflegte, nach Elchingen ging.

In Bochum will er nun das nächste Kapitel seiner Karriere schreiben. Nach der Verpflichtung von Lamar Mallory gilt es jetzt für die Sparkassen-Stars noch einen Small Forward und zwei Centerspieler zu verpflichten. „Die entsprechenden Gespräche laufen, wir hoffen, bald den nächsten Neuzugang präsentieren zu können“, so Finanzvorstand Diehr.

Der aktuelle Kader der VfL Sparkassen-Stars 2020/2021

Marius Behr, Niklas Bilski, Ben Böther, Marco Buljevic, Niklas Geske, Lars Kamp, Lamar Mallory.

Headcoach: Felix Banobre, Assistent- und Athletik-Coaches: Petar Topalski, Jo Lam Vuong

Zugänge: Niklas Geske (Phoenix Hagen/ProA), Lamar Mallory (Scanplus Baskets Elchingen/ProB)

Abgänge: Raphael Bals, Mario Blessing, Mark Gebhardt, Zach Haney (Phoenix Hagen/ProA), Conner Washington (Leicester/UK), Florian Wendeler (RheinStars Köln/ProB).