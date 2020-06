VfL Sparkassen Stars Bochum verpflichten Niklas Geske

Bochum. Der Kader der VfL Sparkassen Stars Bochum nimmt Kontur an. Der Pro-B-Ligist holt einen Spieler von Phönix Hagen aus der ProA.

Das ging schnell. Erst in der vergangenen Woche hatte Pro-A-Ligist Phönix Hagen bekanntgegeben, dass Aufbauspieler Niklas Geske den Verein verlassen wird. Nun melden die VfL Sparkassen Stars Bochum, dass sie ihn verpflichtet haben. Oder um in den Worten der Verantwortlichen des Pro-B-Ligisten zu sprechen: „Wir haben den ersten Königstransfer für die Spielzeit 2020/2021 getätigt.“

Der 26-jährige Aufbauspieler Geske wechselt quasi zurück nach Bochum. „Er war als damals 18-jähriger Bestandteil der Meistermannschaft 2012/2013, die den Aufstieg in die 2. Bundesliga ProB schaffte“, sagt Hans-Peter Diehr, Finanzvorstand der Sparkassen Stars. Danach war er sowohl beim Ligakonkurrenten Iserlohn Kangaroos als auch für den damaligen Bundesligisten Hagen aktiv. Bei Rasta Vechta und den MHP Riesen Ludwigsburg sammelte er weitere Erfahrung in der höchsten deutschen Spielklasse.

Der erste deutsche Nationalspieler für Bochum

Mit Fokus auf seinem Studium spielte er in der Saison 2018/2019 in der ProB bei den EN Baskets Schwelm. Diehr: „Dabei unterstrich er seine Ausnahmestellung in dieser Liga mit 20,8 Punkten und 6,2 Vorlagen pro Begegnung.“ Als einer der besten Spieler der Saison wurde ProA-Ligist Phoenix Hagen auf ihn aufmerksam. Dort startete er mit einer regelmäßig zweistelligen Punktausbeute stark in die Spielzeit, bevor er sich verletzte. Zum Saisonende hin erarbeitete er sich aber wieder Einsatzzeiten über 25 Minuten und fand zu alter Leistungsstärke zurück.

Besonders erfolgreich spielt er in der neuen olympischen Sportart 3x3. Da wurde er in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Beim EM-Qualifikationsturnier in Rumänien im Juni 2019 erhielt er die Auszeichnung als MVP (Most-Valuable-Player) des Turniers. Auch in diesem Herbst wird er wieder zum Aufgebot des Deutschen-Basketball-Bundes gehören und damit, laut Diehr, „der erste deutsche Nationalspieler bei den VfL Sparkassen Stars Bochum sein“.

Sechs Spieler sind unter Vertrag

Niklas Geske sei ein Spieler mit einem sehr guten Charakter, der viel Geschwindigkeit und Übersicht auf das Parkett bringe und zudem ein unglaublich guter Verteidiger sei, sagte Diehr. „Wir sind sehr glücklich, dass er sich für eine Rückkehr nach Bochum entschieden hat. Es unterstreicht die Entwicklung und das Ansehen unseres Standortes.“

Neben Cheftrainer Felix Banobre und Co-Trainer Petar Topalski haben die VfL Sparkassen Stars Bochum nun mit Marius Behr, Niklas Bilski, Ben Böther, Marco Buljevic, Niklas Geske und Lars Kamp sechs Spieler unter Vertrag. Dem steht mit Florian Wendeler, der zu den RheinStars Köln in die ProB wechselt, ein Abgang gegenüber.