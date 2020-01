VfL Telstar Bochum feiert einen Sieg der Moral

Nach drei Spielen ohne Sieg gab es für die Volleyballer des VfL Telstar Bochum mal wieder einen Erfolg. Gegen den Abstiegskonkurrenten Post SV Bielefeld II gewann das Team um Spielertrainer Lukas Kastien mit 3:1. „Das war ein Sieg der Moral und wichtig für die Tabelle und Stimmung“, bilanzierte Kastien.

Die gute Moral der Mannschaft zeigte sich vor allem in den ersten beiden Sätzen, als die Bochumer von Anfang an führten. Bielefeld kam zwar oft heran, aber Telstar konnte immer wieder wegziehen. Mit der 2:0-Führung im Rücken hatten die Gastgeber einen Punkt sicher, und es machte sich etwas Zufriedenheit im Team bemerkbar. Prompt ging der dritte Satz an Bielefeld II.

Telstar macht im vierten Satz alles klar

„Wir haben die Köpfe trotzdem nicht hängen gelassen und im vierten Satz alles auf eine Karte gesetzt“, gab Kastien das Motto vor. Um den Entscheidungssatz zu verhindern, wollte Bochum den Durchgang unbedingt gewinnen – und das gelang knapp mit 25:23.

Sätze: 25:17, 25:22, 20:25, 25:23

Telstar: Rau, Wolff, L. Kastien, Schlombs, Thomas, Jurgeleit, Marinov, Ochs, Lukowsky

Oberliga Frauen: Telstar Bochum – TV Werne 2:3

Die Telstar-Frauen mussten im Kampf um den Klassenerhalt eine bittere Niederlage einstecken. Gegen den Mitkonkurrenten Werne unterlag der Drittletzte im Tie-Break und ließ den Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz auf vier Punkte schmelzen.

Nachdem das Team von Alessandro Manfrin den ersten Satz verloren hatte, konnte Bochum im folgenden Satz ausgleichen. „Wir haben fast fehlerfrei gespielt“, so Spielerin Silke Bockelkamp. „Danach haben wir aber wieder zu langsam und fehlerbehaftet gespielt.“

Krimi im fünften Satz endet ohne Happy-End für den VfL Telstar

Nachdem Telstar im vierten Satz ausgleichen konnte, artete der Entscheidungssatz zu einem echten Krimi aus. Die Bochumerinnen gaben nicht auf und kämpften sich immer wieder heran. Erst beim Stand von 19:21 war die Partie beendet. „Am Ende behielt Werne den kühleren Kopf“, würdigte Bockelkamp trotzdem die kämpferische Leistung Telstars.

Sätze: 20:25, 25:16, 19:25, 25:14, 19:21

Telstar: Bettendorf, Kildivatov, Ress, Demirci, Overkamp, Sanders, Sanders, Schwich, Hansen, Stein, Probst, Althaus, Bockelkamp