Wattenscheid 08 ist der Gejagte – Phönix Bochum ist in Form

In der Fußball-Bezirksliga will der SV Phönix Bochum seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Das sind die Fakten vor dem nächsten Spieltag.

VfB Günnigfeld (12./19) – FC Altenbochum (4./37)

„Zu 95 Prozent wird die Partie stattfinden. Auf der Asche ist es dann natürlich eine 50/50-Partie“, sagt VfB-Coach Dino Degenhardt, dessen Team wegen einer Platzsperre am vergangenen Wochenende ungewollt spielfrei hatte.

„Wir haben normal trainiert. So kurzfristig war es zu schwer, noch einen Testspielgegner zu finden“, so der Coach. Verzichten muss er weiterhin auf Bernd Paul. Hinter dem Einsatz von Erdal Bastürk (angeschlagen) steht noch ein Fragezeichen.

„Die Jungs sind eindrucksvoll wieder in die Spur gekommen. Natürlich wäre es schön, wenn wir diese Leistung gegen Günnigfeld nun wieder auf den Platz bringen können“, erklärt der Sportliche Leiter des FCA, Marcus Ritter, dessen Team zuletzt den TuS Harpen auseinander nahm. Bis auf den leicht angeschlagenen Jonas Kapfer sind alle Spieler wohlauf.

SV Phönix Bochum (9./21) – TuS Hattingen (11./20)

Hat mit dem SV Phönix einen guten Lauf: Trainer Maximilian Wagener. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Für den SV Phönix verlief die vergangene Woche absolut positiv: Nach einem starken 1:1 am vergangenen Sonntag gegen den TuS Heven gelang auch im Kreispokal-Achtelfinalspiel am Donnerstag ein Erfolgserlebnis.

Beim Wiedersehen mit den Wittenern triumphierte die Elf von SV-Coach Maximilian Wagener mit 4:3. „Gewisse Selbstverständlichkeiten im Spielablauf klappen aktuell einfach sehr gut. Dennoch wird es gegen Hattingen sicherlich eine schwierige Partie“, so Wagener.

Personell hat sich die Lage wieder etwas entspannt für die Gastgeber: Nils und Niklas Musial, Alex Libhöfer und Adrian Brödner sind allesamt wieder einsatzbereit.

DJK Adler Riemke (16./12) – CSV SF Bochum-Linden (7./28)

Die Riemker Fans mussten in der vergangenen Woche einiges verkraften: Nach der krachenden Pleite am vergangenen Sonntag gegen Herne 70 folgte ein ziemlich dürftiger Auftritt gegen den B-Ligisten RW Leithe im Kreispokal, den die Elf von DJK-Coach Roger Dorny letztlich erst im Elfmeterschießen (5:3/2:2 nach regulärer Spielzeit) für sich entscheiden konnte.

„Wir sind leider super schlecht drauf momentan. Dennoch ist noch alles möglich“, so Dorny, dessen Team aktuell fünf Zähler vom rettenden Ufer trennen. Can Mahmuti, Marcel Golisch, Jan-Philipp Schlauß und Martin Brzezinski fallen aus.

SF Wanne (13./17) – SW Wattenscheid 08 (1./42)

„Wanne will sicherlich mit aller Macht den Klassenerhalt schaffen. Folglich wird es keine leichte Partie“, ahnt SW-Coach Christian Möller. Zwar konnte der Spitzenreiter aus Wattenscheid im Hinspiel noch deutlich mit 3:0 triumphieren, „das war aber noch unter anderen Vorraussetzungen“, so Möller.

Verzichten muss er auf Diyar Kaplan, Dominik Raposinoh und Felix Grabienski.

TuS Harpen (6./29) – TuS Kaltehardt (10./21)

Für Harpen verlief der vergangene Spieltag extrem bitter: Zu Gast in Altenbochum kassierte das Team von TuS-Coach Ingo Bredenbröcker eine 1:8-Pleite. „Das Ergebnis kann man sowieso nicht mehr ändern. Ich bin jetzt einfach auf die Reaktion meiner Mannschaft gespannt“, erklärt Bredenbröcker. Gefragt sei genau das, was sein Team eigentlich auszeichne: „Die Giftigkeit und Galligkeit, die war in der Vorwoche nur sehr notdürftig vorhanden“, so der Coach.

Thomas Jasinksi und Marco Jankowski fallen aus, ebenso Denis Jankowski, der in der vergangenen Partie mit glatt Rot des Platzes verwiesen wurde. Lediglich Yannik Eversberg und Lennart Höppner sind wieder einsatzbereit.

„Wir sind gewarnt. Nach der Pleite gegen Altenbochum wird Harpen gegen uns sicherlich mit mehr Zug auflaufen“, so Kaltehardts Trainer Carsten Droll. Personell sieht es nicht sonderlich gut aus für die Gäste, einige Spieler fallen angeschlagen aus. „Wir müssen deshalb auch noch ein bisschen puzzeln“, so der Coach.

SC Weitmar 45 (5./31) – CF Kurdistan (8./26)

Für Weitmar war der 6:0-Pokalsieg über den B-Ligisten Hammerthaler SV letztlich recht teuer erkauft: Enes Coemez und Eric Scharpenberg verletzten sich im Achtelfinalspiel, ihre Einsätze stehen nun auf der Kippe. „Wir sollten an die Leistung aus dem Spiel der Vorwoche gegen Linden anknüpfen“, sagt Weitmars Trainer Axel Sundermann, der auch auf Paul Vitt (verletzt) und Benedikt Siebrecht (Urlaub) verzichten muss.

„Wir haben die spielfreie Zeit wegen unserer Platzsperre nicht gut nutzen können. Die Jungs haben zum Großteil zu Hause rumgesessen“, erklärt der Sportliche Leiter Kurdistans, Cengiz Türker, dessen Team wegen der Witterung am vergangenen Sonntag spielfrei hatte. Verzichten müssen die Gäste auf Alhassane Cisse und Rody Daruesh.