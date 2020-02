Wattenscheid: Dutkiewicz steigert sich – Petros mit Bestzeit

Pamela Dutkiewicz vom TV Wattenscheid 01, hier beim PSD-Bank-Meeting in Düsseldorf Anfang Februar, kommt langsam in Fahrt.

Wattenscheid. Pamela Dutkiewicz vom TV Wattenscheid 01 hat in Berlin eine Saisonbestleistung aufgestellt. In Barcelona glänzte Amanal Petros im Halbmarathon.

Bei der 7,07-Meter-Weitsprung-Show von Malaika Mihambo in Berlin hat auch Pamela Dutkiewicz einen Schritt nach vorne gemacht. Die Hürdensprinterin des TV Wattenscheid 01 steigerte sich beim hochkarätig besetzten Istaf-Indoor-Meeting vor gut 12.000 Zuschauern am späten Freitagabend in ihrem Vorlauf über 60 Meter Hürden auf 8,04 Sekunden.

Damit verbesserte sie ihre Saisonbestleistung um eine Zehntelsekunde. Um wieder in alte Form zu kommen, benötigt die Vize-Europameisterin von 2018 nach ihren Verletzungsproblemen im Vorjahr aber noch einige Rennen. Das zeigte sich auch im Berliner Finale, als Dutkiewicz in 8,18 Sekunden Fünfte wurde. Es gewann Tobi Amusan (Nigeria) in 7,89 Sekunden. Die nationale Konkurrentin Cindy Roleder trat angeschlagen nicht mehr an. Ob sie auch bei der Hallen-DM am kommenden Wochenende in Leipzig ausfällt, war noch offen.

Olympia-Mann Amanal Petros überzeugt in Barcelona

Weiterhin in Olympia-Form präsentiert sich der Wattenscheider Langstreckenläufer Amanal Petros. Beim Halbmarathon am Sonntag in Barcelona lief der Athlet von Trainer Tono Kirschbaum 62:18 Minuten eine neue persönliche Bestzeit und kletterte damit in der ewigen deutschen Bestenliste auf Rang elf. Und: Petros hatte im Marathon bereits im Dezember die Norm für die Olympischen Spiele in Tokio geknackt (2:10:29 Stunden). Mit der nun erzielten Zeit im Halbmarathon erbrachte der 27-jährige Modellathlet des TV Wattenscheid 01 den erforderlichen Leistungsnachweis.