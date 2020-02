Wattenscheider Derby: SW 08 triumphiert im Elfmeterschießen

Auf eine Entscheidung im Derby zwischen Wattenscheid 08 und DJK Wattenscheid mussten die Zuschauer am Mittwochabend lange warten. Nach der regulären Spielzeit konnte kein Sieger ermittelt werden (1:1), somit musste das Elfmeterschießen entscheiden, wer ins Viertelfinale des Fußball-Kreispokals einzieht.

Und hier bewies Gastgeber SW 08 das etwas glücklichere Händchen: Mit 9:8 setzte sich der Bezirksligist gegen den Landesligisten durch. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Jungs. Dafür, dass wir extrem viele Ausfälle hatten und sehr viele auf fremden Positionen spielen mussten, war es absolut in Ordnung“, sagte Siegertrainer Christian Möller.

Bochum Die weiteren Partien Weiter geht es im Achtelfinale am Dienstag, 25. Februar, mit der Partie SV Herbede - CF Kurdistan Bochum. Die weiteren Partien finden vom 3. bis zum 11. März statt: CSV SF Linden - TuS Hordel, RW Leithe - Adler Riemke, Hammerthaler SV - SC Weitmar, TuS Heven - SV Phönix, PSV Bochum - Wiemelhausen, Union Bergen - VfB Annen.

Dabei entwickelte sich von Beginn an kein spielerischer Leckerbissen: Auf dem teilweise noch sehr nassen Ascheplatz an der Dickebank wurde es schnell ein sehr kampfbetontes Spiel – Torchancen blieben auf beiden Seiten eher Mangelware. Die wohl größte im ersten Durchgang hatten die Gäste, DJK-Spieler Marcel Backes versprang der Ball jedoch in sehr aussichtsreicher Position.

Erst nach der Pause sollte es dem Team von DJK-Coach Manfred Behrendt schließlich gelingen: Marco Gruner tankte sich durch und setzte Dennis Löhr stark in Szene, der Offensivspieler verwandelte gekonnt zum 1:0 (63.). „Wenn du mit 1:0 in Führung liegst, dann marschierst du natürlich nicht mehr drauf. Wir haben dann auf Konter gespielt“, erklärte Manfred Behrendt.

Basti Dirsus trifft in der Nachspielzeit per Freistoß

Bastian Dirsus, hier bei der Hallen-Stadtmeisterschaft, rettete SW 08 ins Elfmeterschießen. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Die Schwarz-Weißen hingegen warfen noch einmal alles nach vorne und erarbeiteten sich einige gute Möglichkeiten. Patrik Amougou, Cem Cece und auch Maurice Stiller vergaben allesamt jedoch knapp. Erst in der Nachspielzeit sorgte Bastian Dirsus schließlich für ein Aufatmen bei den Fans der 08er: Mit einem direkt verwandelten Freistoß nur Sekunden vor Abpfiff rettete der Routinier sein Team in das Elfmeterschießen.

Fabio Kontny trifft zur Entscheidung

Und auch hier blieb es spannend: Beide Teams patzten bei den ersten fünf Schüssen jeweils nur einmal. Und auch die folgenden Schüssen saßen. Erst als DJK-Spieler Dominique Wassi an 08-Keeper Yasin Muslubas scheiterte, hatten die Gastgeber es wieder in ihren Händen. Fabio Kontny blieb gelassen und verwandelte gekonnt: 9:8.

Wattenscheid 08: Kaplan fällt verletzt aus

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben den Kampf angenommen. Natürlich war der späte Gegentreffer zum 1:1 dennoch ein wenig ärgerlich“, resümierte Manfred Behrendt.

Für SW Wattenscheid 08 war der Sieg letztlich recht teuer erkauft: Stammspieler Diyar Kaplan zog sich bereits nach knapp einer halben Stunde einen Muskelfaserriss zu und wird nun längerfristig ausfallen.