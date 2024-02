Leichtathletik-DM: Ritter enttäuscht vom DLV, Pinto sagt ab

Julia Ritter ärgert sich, dass die Kugelstoß-Wettbewerbe schon Freitag stattfinden, alle anderen erst am Samstag und Sonntag bei der Hallen-DM in Leipzig.

Bochum Bei der Hallen-DM hat sich Wattenscheids Ritter viel vorgenommen - auch vor vielleicht fast leeren Rängen. Honsel hofft auf Gold, Pinto sagt ab.

Julia Ritter nimmt selten ein Blatt vor den Mund. Bisher ist die ehrgeizige Kugelstoßerin des TV Wattenscheid enttäuscht von ihrer Saison, hatte aber auch „einen schweren Winter“ wegen einer Erkrankung. 18,20 Meter peilt sie bei der Hallen-DM in Leipzig (16. bis 18. Februar) an und eine Medaille. Das wäre das Ticket für die Hallen-WM in Glasgow vom 1. bis 3. März.

„Mir fehlen eine Menge Stöße im Training. Aber ich bin zuversichtlich“, sagte Ritter. Überhaupt nicht erfreut ist sie, dass die Kugelstoß-Wettbewerbe der Frauen und Männer bereits am Freitag (18/19.30 Uhr) angesetzt sind. Als einzige Disziplin und damit, trotz freien Eintritts, mutmaßlich vor nur sehr wenigen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Kugelstoßerin Ritter: Schade, dass uns die große Bühne genommen wird

Der DLV begründete die Vorverlegung mit Sicherheitsgründen. „Ich finde es total schade, dass uns die große Bühne genommen wird“, sagte Ritter auf Nachfrage dieser Redaktion. Man hätte das Kugelstoßen auch in den Zeitplan am Wochenende besser integrieren können, so dass niemand bei Fehl-Stößen jenseits der Fangvorrichtungen gefährdet werde. Wie es bei anderen Wettkämpfen auch möglich ist - etwa bei der WM in Glasgow.

Tatjana Pinto, hier bei der EM in Müncen 2022, sagte ihren Hallen-DM-Start leicht verletzt ab. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

In Schottland wird auch Christina Honsel starten - am liebsten als Deutsche Meisterin, auch wenn sie unter der Woche etwas kränkelte. Im Hochsprung am Samstag (13.05 Uhr) ist ein spannendes Duell zwischen Deutschlands Jahresbesten vom TV 01, die mit 1,95 Metern ihr Olympia-Ticket schon fast sicher hat, und der Zweitbesten Imke Onnen (1,94 Meter). Honsel will ihren Titel ebenso verteidigen wie Monika Zapalska im Hürdensprint. Mit 8,17 Sekunden ist sie als Nummer zwei notiert, „da geht auf jeden Fall mehr“, sagt Zapalska.

Neben Marius Probst und Maximilian Feist über 1500 Meter am Sonntag (14.08 Uhr), Patrick Schneider über 400 Meter und der 4x200-Meter-Staffel der Männer hat auch Verena Meisl über 1500 Meter ein Wörtchen um Edelmetall mitzureden. „Der Blick geht Richtung Podest, ich fühle mich bereit“, sagt die 23-Jährige. Das Finale steigt am Sonntag um 14.25 Uhr.

Sprinterin Tatjana Pinto, gerade aus dem Trainingslager in Südafrika zurückgekehrt, sagte ihre Teilnahme dagegen wegen leichter muskulärer Probleme ab. „Das ist eine Vorsichtsmaßnahme“, so die dreimalige Deutsche Meisterin über die 60 Meter. Sie will unbedingt zu den Olympischen Spielen. Pinto: „Der Sommer ist sehr wichtig und darauf ist alles abgestimmt.“

