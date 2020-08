Leticia Solakov vom TC Grün-Weiß Bochum tritt bei den Westfälischen Tennis-Jugendmeisterschaften in Münster an.

Tennis Westfalenmeisterschaften: Tennisjugend startet in Münster

Bochum. Beim THC Münster werden die Jugendmeisterschaften des Westfälischen Tennisverbandes ausgetragen. Mit dabei sind Aktive des TC GW Bochum.

Der Westfälische Tennis-Verband (WTV) richtet seine Jugendmeisterschaften in diesem Jahr zwischen dem 10. und 15. August auf der Anlage des THC Münster aus. Die Spielerinnen und Spieler treten in den Altersklassen U12, U14, U16 und 18 an. Auch fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer des TC Grün-Weiß Bochum sind mit dabei.

Bei den Jungen spielen Julius Seitz in der Kategorie U12 sowie Julian Grahl und Julius Haus bei den unter 14-Jährigen. Außerdem treten Leticia Solakov und Emma Schürholz bei den Mädchen in der Altersklasse U12 und U14 an.

GW Bochum stellt Turnierfavoritin

„Für mich ist es natürlich schön zu sehen, dass der TC GW so zahlreich vertreten ist und mit Leticia Solakov auch eine Turnierfavoritin stellt. Auch Julius Seitz und Julius Haus haben durchaus Außenseiterchancen auf den Titel“, sagt Grün-Weiß-Trainer Dieter Davidsen. Er weist zudem auf die erfolgreiche Nachwuchsarbeit im Kinderbereich hin. „In die Gesamtbetrachtung unserer Jugendabteilung fließt auch noch hinein, dass wir in der Altersklasse U8 und U10 mittlerweile auch überregional das Maß der Dinge darstellen – sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädchen.“