Adler 07 Bottrop empfängt den Verfolger

In den vergangenen Wochen haben sich die Handballerinnen der DJK Adler 07 durch starke Auftritte zurück in die Spitzengruppe gekämpft. Nun wird die Mannschaft von Frank Meese einmal mehr auf den Prüfstein gestellt. Der Landesligist bekommt es bereits am Samstag (17 Uhr) in der Dieter-Renz-Halle mit der SG Langenfeld zu tun.

In diesem Duell erkennt Meese einen wegweisenden Charakter: „Wir treffen als Drittplatzierter auf den direkten Verfolger. Wenn wir weiterhin oben dran bleiben wollen, sollten wir die zwei Punkte holen.“ Keine guten Erinnerungen hat der Trainer an das Hinspiel: „Gegen Langenfeld haben wir die erste Saisonpleite kassiert. Die fiel mit einem Tor ohnehin knapp aus, war für uns aber noch umso schmerzhafter, da wir in der Schlussphase noch selbst geführt hatten.“ Demnach haben es sich die 07er zum Ziel gesetzt, die zwei Zähler im erneuten Aufeinandertreffen für sich zu beanspruchen. Meese: „Wir wollen uns die Punkte zurückholen und mindestens Platz drei verteidigen. Wir wissen aber auch, dass es gegen diesen Gegner erneut schwer wird.“

Denn die Gäste aus Langenfeld treten mit dem besten Offensivwert der Liga an. „Das Team verfügt über eine ähnliche Spielveranlagung wie wir. Langenfeld kommt über das Tempo und agiert mit Zug zum Tor“, sagt Meese, „Daher wollen wir insbesondere in der Abwehr hellwach sein.“ Abschrecken lassen wollen sich die 07er selbst von den negativen Erfahrungen aus der Hinrunde aber keinesfalls. So überwiegt bei den Bottroper Adlern der Optimismus, der auch aus den Erkenntnissen der jüngsten Ligapartien rührt. „Dass wir jedes Team dieser Liga schlagen können, haben wir gegen Wuppertal unter Beweis gestellt. Wir brauchen jetzt erneut einen guten Tag, aber wir haben zuhause noch kein einziges Spiel verloren und das soll auch weiterhin so bleiben.“

