Adler 07 Bottrop peilt den dritten Sieg des Jahres an

Die erste Halbserie der Saison hielt für die Landesliga-Handballerinnen der DJK Adler 07 Bottrop bereits einige Aufreger parat. Die wichtigste Erkenntnis jedoch aus Bottroper Sicht: Trotz einer zwischenzeitlichen Durststrecke vor dem Jahreswechsel mischen die 07er weiterhin ganz oben in der Tabelle mit und können auf den Aufstieg hoffen.

Denn dank der jüngsten Siege in den beiden Spitzenspielen hat das Team von Frank Meese den Rückstand zu den Aufstiegsplätzen wieder spürbar reduziert, sodass die 07er in Schlagdistanz liegen. „Das Team hat gezeigt, wozu es in der Lage ist“, sagt Meese und ergänzt: „diesen Eindruck wollen wir nun bestätigen.“ So wollen die Adler in der Rückrunde ähnlich erfolgreich abschneiden wie bisher.

Acht Siege weist das Konto der 07er bereits auf, ein guter dritter Platz ist das zwischenzeitliche Resultat. Frank Meese: „Wir hätten sogar noch besser dastehen können, auch deshalb wollen wir konstanter und routinierter werden, insbesondere in den brenzligen Situationen.“ Zum Auftakt der Rückserie gastieren die 07er bei Schwarz-Weiß Essen (Sonntag, 14.30 Uhr). Gegen den ETB gewann Adler bereits das Hinspiel klar und legte so den Grundstein für eine bisweilen verheißungsvolle Saison. Einen ähnlichen Erfolg wollen die 07er auch jetzt erzielen.

