Adler weiter wie im Rausch - TSG erlebt bitteres Ende

Trotz Remis in Mülheim-Saarn tritt die TSG Kirchhellen weiter auf der Stelle. Auch der SC Bottrop II muss den Blick nach unten richten. Spitzenreiter Adler 07 marschiert weiter vorneweg und demontiert den Tabellenvierten.

Adler 07 - VfL Rheinhausen 31:13

Die von Sebastian Wycichowski trainierten 07er lieferten am Sonntag ihr nächstes Meisterstück ab und fuhren den 18. Sieg ein. Gegen den viertplatzierten VfL Rheinhausen demonstrierten die Bottroper ihre ganze Stärke und schlugen die Duisburger überdeutlich mit 31:13 (14:4). „Zweifelsfrei ein gutes Spiel der ganzen Mannschaft“, fasste ein zufriedener Wycichowski zusammen.

Schon in den ersten Spielminuten wurden die Weichen auf Sieg gestellt. Nach einem ersten Lauf (4:0) sah sich der VfL schon nach vier Minuten zur ersten Auszeit gezwungen, dennoch dauerte es bis zur zehnten Spielminute, ehe Rheinhausen den ersten Torerfolg zum 1:8 verzeichnete. Insgesamt dominierten die Bottroper fast nach Belieben und lagen schon zur Pause bei lediglich vier Gegentreffern mit zehn Toren Vorsprung vorne.

Selbst im zweiten Spielabschnitt zeigte sich der Tabellenführer weiter hungrig und baute die Führung sukzessive aus. „Wir werden unsere Linie beibehalten und von Spiel zu Spiel blicken“, so Wycichowski. „Uns kommt es nicht darauf an, ohne Niederlage die Saison zu beenden. Wichtig ist für uns die Entwicklung, wir wollen den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen. Daher werden wir auch die kommenden Ligapartien allesamt achtsam und konzentriert angehen.“

VfR Saarn II - TSG Kirchhellen 34:34

Die Lage im Tabellenkeller spitzt sich für die TSG immer weiter zu. Der akut abstiegsgefährdete Klub konnte in Mülheim zwar ein Remis einfahren, doch das 34:34 (20:16) entpuppte sich für die Mannschaft von Michael Zawadzki als Enttäuschung, da die TSG Kirchhellen bereits auf der Siegerstraße war und erst in der Schlusssekunde den Ausgleichstreffer kassierte. Zudem musste der Tabellenletzte an diesem Wochenende registrieren, dass die unmittelbare Konkurrenz jeweils zu punkten wusste. Dadurch beträgt der Rückstand zum ersten potenziellen Nichtabstiegsplatz bereits fünf Punkte. „Und selbst dieser könnte am Ende nicht ausreichen, je nachdem wie viele Teams aus den oberen Ligen absteigen“, so Zawadzki.

Dabei starteten die Kirchhellener engagiert in die tempo- und torreiche Partie, zur Halbzeit erspielte sich die TSG eine 20:16-Führung. Zu Beginn des zweiten Durchgangs drehte der VfR Saarn zwar die Partie und führte zwischenzeitlich mit 27:23, doch die Kirchhellener gaben nicht auf und gingen bis zur 56. Minute wieder mit zwei Toren in Führung (33:31). Sekunden vor dem Ende lag die TSG noch mit einem Tor vorne, doch nach einer letzten Auszeit erzielten die Hausherren mit der Schlusssirene den Ausgleich.

HSG Hamborn - SC Bottrop II 21:19

Ohne Zählbares kehrte am Samstagabend die Zweitmannschaft des SC Bottrop aus Duisburg zurück. Im Gastspiel bei der HSG Hamborn United unterlag die SCB-Reserve knapp mit 19:21 (10:13) und musste so einen Rückschlag hinnehmen. Denn durch die Niederlage gegen Hamborn muss das Team von SC-Trainer Jens Remmert den Blick wieder zum Tabellenkeller richten.

Die Abstiegszone ist für die Bottroper nur noch zwei Punkte entfernt. Zwar gestaltete der SC Bottrop die Anfangsphase bei der HSG ausgeglichen, bis zur Pause erspielte sich Hamborn aber eine Drei-Tore-Führung. Diese wussten die Gastgeber auch im Verlauf der zweiten Halbzeit zu verteidigen. So rannten die Bottroper bis zum Schluss vergeblich an und mussten schließlich die elfte Saisonniederlage verkraften.

