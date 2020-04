Alexander Tschalumjan kickt wieder im Bottroper Jahnstadion

Der VfB Bottrop II arbeitet auf Hochtouren an dem Kader für die kommende Spielzeit. Nachdem bereits alle Spieler aus dem aktuellen Aufgebot ihre Zusage für die nächste Saison gegeben haben, stellt die Zweitvertretung nun einen namhaften Zugang vor.

Mit Alexander Tschalumjan kehrt ein alter Bekannter ins Jahnstadion zurück. „Wir hätten uns vor den Gesprächen nie vorstellen können, dass er sich für uns entscheidet. Es war ein Hirngespinst“, sagt VfB-Trainer Alex Teichert.

Trainingsaufwand etwas herunterfahren

Dass der Armenier bald in der Kreisliga B auf Torejagd geht, kommt ein wenig überraschend. Denn der Angreifer stellte seine Stärken schon in höheren Spielklassen unter Beweis. Unter anderem lief er bereits von 2015 bis 2017 für die Bottroper auf. In diesen zwei Jahren erzielte er in der Bezirksliga 33 Treffer für den VfB.

Zuletzt spielte der ehemalige Oberliga-Mann erfolgreich für den SV Zweckel. „Er wollte nicht mehr dreimal die Woche trainieren. Aus diesem Grund hat er in Zweckel aufgehört. Aber ganz ohne Fußball kann er eben auch nicht“, sagt der Bottroper Übungsleiter.

Weitere neue Spieler sollen beim VfB Bottrop II folgen

Bei dem Bezirksligisten aus der Nachbarschaft schoss er durchschnittlich einen Treffer pro Partie. Diese Quote wird er angesichts der schwächeren Liga sicher ausbauen wollen. Zunächst wird der Angreifer aber erstmal an seiner Fitness arbeiten. „Er sagt selber, dass er abnehmen muss. Aber das wird er in der Vorbereitung hinkriegen“, erklärt Alex Teichert.

In der Vorbereitung wird aber nicht nur Alexander Tschalumjan als neuer Spieler in die Mannschaft integriert werden. Denn in den kommenden Tagen wird der VfB noch weitere Zugänge für seine Reserve vorstellen. „Bei dem einen oder anderen wird es noch mal eine positive Bombe geben“, verrät Alex Teichert abschließend.