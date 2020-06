Bottroper „Abenteuer Aufwind“ wird nun wieder fortgesetzt

Nach einer mehrwöchigen Corona-Pause nimmt das Projekt „Abenteuer Aufwind“ den Sportbetrieb wieder auf. Ab Montag (8. Juni) bietet das Sportbildungswerk des Bottroper Sportbundes im Jahnstadion ein kostenloses Bewegungsangebot an, das speziell für Menschen mit geringer Leistungsfähigkeit oder auch körperlichen Einschränkungen geeignet ist.

Wer krank ist, muss sich schonen. Dieser Irrglaube ist im Denken vieler fest verankert. Das Programm „Abenteuer Aufwind“ macht Schluss mit diesem Märchen. „Positive Effekte von Sport und körperlicher Aktivität auf Menschen mit Handicap sind mittlerweile gut untersucht und vielfach belegt“, so Martin Schmid, Geschäftsführer des Bottroper Sportbundes, der selbst unter Multipler Sklerose leidet.

Wer teilnehmen möchte, muss sich vorher anmelden

Bisher empfahlen Ärzte körperliche Aktivität meist, um Krankheiten vorzubeugen. Doch zunehmend erkennen sie, Bewegung hilft Menschen auch dann, wenn sie schon erkrankt sind häufig besser als Tabletten und Hightech-Medizin.

Martin Schmid ist der Geschäftsführer des Bottroper Sportbundes. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Das Angebot ist kostenlos und findet unter professioneller Anleitung statt. Allerdings ist eine Teilnahme am Projekt „Abenteuer Aufwind“ nur noch vorheriger Anmeldung beim Bottroper Sportbund möglich. Dies ist per Mail an service@bottroper-sportbund.de sowie von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 02041/779000 möglich.