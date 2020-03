BW Fuhlenbrock empfängt den Spitzenreiter

Bottrop. Nach dem Sieg gegen Adler Frintrop gehen die Fuhlenbrockerinnen selbstbewusst die nächste Aufgabe an. Am Sonntag kommt die SpVg. Gustorf-Ginsdorf

Im bevorstehenden Spiel spricht nicht wenig für das Landesligateam von Blau-Weiß Fuhlenbrock: Gegen die Spielvereinigung Gustorf-Ginsdorf ist die Mannschaft von Mirsada Hoffmann-Kovac am Sonntag ein Außenseiter, der nichts zu verlieren hat, aber viel gewinnen kann.

In der vergangenen Woche überwanden die Blau-Weißen erfolgreich ihr „Adler-Trauma“, besiegten die DJK aus Frintrop verdient und souverän. Die Spielerinnen untereinander verstünden sich ausgezeichnet, die Integration der Jüngeren klappe hervorragend. So ist der Teamgeist ganz im Sinne der Trainerin ein Plus der Fuhlenbrockerinnen. Nicht zuletzt wissen sie auf der Familiensportanlage Jacobi ihre Fans im Rücken.

Nichtsdestotrotz hält sich Hoffmann-Kovac mit markigen Sprüchen Richtung Niederrhein bewusst zurück. Zu groß ist die Anerkennung für den Tabellenführer aus Grevenbroich. „Das ist eine enorm starke Mannschaft und gegen sie zu spielen, wird hammerschwer“, gibt die Übungsleiterin zu. Dabei machte ihre Mannschaft in der Hinrunde keine schlechte Figur gegen den Spitzenreiter.

Gustorf-Ginsdorf steht unter Druck

Nach sechs Minuten führten die Bottroperinnen durch ein Eigentor der Spielvereinigung und nur eine Minute nach dem Ausgleich ging Blau-Weiß noch einmal in Führung. Doch die Spielstärke der Grevenbroicherinnen gab schließlich den Ausschlag in der Partie. Sie werden zudem entschlossen sein, das zweite Duell ebenfalls für sich zu entscheiden: Sie haben nur zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger HSV Langenfeld und ein Spiel mehr absolviert als der Zweite.

Tabelle: Landesliga