BW Fuhlenbrock erwartet kampflustige Schleuser

Felix Hoffmann

Bottrops B-Ligisten haben sich für den neuen Spieltag wieder viel vorgenommen. Tabellenführer BW Fuhlenbrock empfängt kampflustige Schleuser, die Welheimer Löwen wollen ihren Aufwärtstrend gegen den TuS Buschhausen fortsetzen. Alle Spiele im Überblick:

BW Fuhlenbrock - SuS 21 Oberhausen II

Ihren Zehn-Punkte-Winterspeck wollen die Kicker von Blau-Weiß Fuhlenbrock noch möglichst lange vor sich hertragen. Der Vorsprung auf Verfolger VfR Oberhausen II soll am Sonntag zumindest nicht abnehmen. Gegen SuS 21 Oberhausen sind drei Punkte eingeplant (15.30 Uhr, Im Fuhlenbrock). „Wir wollen zeigen, warum wir da oben stehen. Dazu gehört auch, dass wir keine Aufgabe auf die leichte Schulter nehmen“, sagt Trainer Sven Tappeser und ergänzt: „Wir wissen aus dem Hinspiel, dass uns Schleuse nichts schenken wird.“ Innenverteidiger Lukas Prinz ist nach seinem Meniskusriss wieder ins Teamtraining eingestiegen und wieder einsatzbereit.

SV 1911 Bottrop - VfB Bottrop II

Durch den 3:2-Erfolg gegen den FC Bottrop haben die Kicker des SV 1911 auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt ausgeräumt. In den kommenden Wochen könnten die Blau-Weißen noch einige Plätze gut machen. Doch der kommende Gegner hat es in sich. Die 11er empfangen am Sonntag den VfB Bottrop II (15 Uhr, In den Weywiesen). Coach Daniel Pietryszek sagt: „Unser Blick geht Richtung einstelliger Tabellenplatz. Ich habe zwar wieder 16 Mann zur Verfügung, werde aber wieder das Trikot anziehen müssen, weil die Alternativen in der Defensive rar sind.“

PSV Oberhausen - Polonia Bottrop

Am Donnerstagabend setzte sich Polonia Bottrop mit 4:1 gegen den SC Buschhausen II durch, am Sonntag nimmt sich der Tabellenvierte beim PSV Oberhausen den nächsten Dreier vor. Trainer Andreas Hendel: „Die Jungs haben mich nach der eher schwachen Vorbereitung positiv überrascht. Ich bin optimistisch, dass wir in Oberhausen punkten können.“ Mit Rückblick auf die 1:2-Hinspielniederlage ergänzt der Coach: „Wir haben gegen den PSV noch etwas gutzumachen.“

GW Holten - SF 08/21 Bottrop

Nach dem 1:0 gegen Glück-Auf Sterkrade II können die Sportfreunde 08/21 am Sonntag dem gesicherten Mittelfeld einen weiteren Schritt näher kommen. Dafür müsste der Tabellen-13. bei Grün-Weiß Holten aber auch die ersten Auswärtspunkte der Saison einfahren. Trainer Anton Martin gibt sich nach dem Erfolg gegen Sterkrade optimistisch: „Wir wollen jetzt endlich auch mal auswärts etwas holen. Ein Punkt ist drin, wenn es am Ende drei werden, sind alle glücklich.“

Welheimer Löwen - TuS Buschhausen

Ramazan Karakus hatte versprochen, dass seine Mannschaft im Jahr 2020 ein anderes Gesicht zeigen würde. Deshalb fühlte sich der Trainer der Welheimer Löwen auch vom 2:0-Erfolg bei Fortuna Bottrop III bestätigt. Am Sonntag soll ein weiterer Schritt aus dem Tabellenkeller gelingen. Die Löwen empfangen an der Welheimer Straße den Tabellen-14. TuS Buschhausen. Gegen die Oberhausener gilt es einiges gutzumachen, das Hinspiel ging nämlich mit 1:4 verloren.

