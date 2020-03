BW Fuhlenbrock klettert auf den neunten Tabellenplatz

Durch einen 5:2 (2:1)-Erfolg gegen die DJK Adler Union Frintrop vergrößerte das Landesligateam von Blau-Weiß Fuhlenbrock nicht nur den Vorsprung auf den Verfolger aus Essen, die Mannschaft von Mirsada Hoffmann-Kovac kletterte auf einen einstelligen Tabellenplatz. Doch der auf dem Papier so deutlich aussehende Sieg entwickelte sich erst in der zweiten Halbzeit zu einer souveränen Angelegenheit für das ranghöchste Bottroper Frauenfußballteam.

„Wir sind ganz schlecht in das Spiel gestartet. Adler ist und bleibt unser Angstgegner. All das, für das wir im Training gearbeitet haben, konnten wir zu Beginn nicht umsetzen. Eine klare Kopfsache.“ Es fehlte die Zuordnung, Zweikämpfe wurden nicht gewonnen, Bälle gingen im Spielaufbau zu schnell verloren. Nach einem vertändelten Ball fiel denn auch das Gegentor. Hanim Isiklar erzielte das 0:1 für ihre Farben (23.).„Unsere Unsicherheit wurde uns zum Verhängnis. Leider hatten wir nur zwei Testspiele in der Vorbereitung“, musste Hoffmann-Kovac feststellen.

Fabienne Katzenski sorgt mit einem Doppelpack für den Ausgleich

Sie wurde dann Zeugin, wie ihre Mannschaft diese „Kopfsache“ in den Griff bekam. „Die intensiven Trainingseinheiten haben sich ausgezahlt.“ Fabienne Katzenski sorgte mit ihren Saisontoren vier und fünf innerhalb von Minuten für Ausgleich und 2:1 (38., 41.). In der Kabine gab es nur eine kurze Fehleranalyse. Die Führung beflügelte das Spiel der Fuhlenbrockerinnen. Celine Lentjes erzielte nach knapp einer Stunde das 3:1. Eine kurze Findungsphase nach Auswechslungen und Umstellungen bei den Gastgeberinnen nutzte Adler zwar zum Anschlusstreffer (69.), aber die Blau-Weißen ließen sich nicht mehr beirren. Elena Görtz (82.) traf zum 4:2, Eva Bohg stellte in der Nachspielzeit den Endstand her.

In der kommenden Woche steht Fuhlenbrock eine Herausforderung eines anderen fußballerischen Kalibers bevor. „Ein ganz harter Brocken“, beschreibt Hoffmann-Kovac die Spielvereinigung Gustorf-Gindorf, fast durchgehend Spitzenreiter in dieser Saison. „Aber das ist nicht der Gegner, bei dem wir punkten müssen. Für uns ist wichtig, dass unsere jungen Spielerinnen immer mehr zum Teil des Teams werden. Am Freitag hatten wir einen tollen Mannschaftsabend und ich hatte für den Fall des Siegs versprochen, dass wir auch in der kommenden Woche den Abend gemeinsam verbringen.“