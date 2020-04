 Can Ucar (28) übernimmt die A-Junioren des FC Bottrop 

Ungeachtet der schwierigen Lage im Amateurfußball treibt der FC Bottrop seine Personalplanungen für die kommende Saison voran. Der Bezirksligist hat mit Can Ucar einen Trainer für die A-Jugend gewonnen. Außerdem verlängerte Matthias Pech sein Arbeitspapier um ein weiteres Jahr. Er bleibt Trainer der FC-Reservemannschaft.

„Wir haben nicht das Geld, um uns mit teuren Spielern zu verstärken“, sagt Mevlüt Ata und ergänzt: „Wir müssen deshalb auf unsere Jugend bauen. Und das geht nur, wenn die Jungs eine ordentliche Ausbildung bei uns bekommen.“ Der Trainer der Bezirksliga-Mannschaft freut sich deshalb auch sehr darüber, dass er mit Can Ucar einen aktuellen Spieler seiner Mannschaft für das Traineramt der A-Junioren gewinnen konnte. „Can ist ein ganz wichtiges Puzzlestück in unseren Planungen“, sagt er. „Er hat bereits viel Erfahrung im Umgang mit Jugendmannschaften.“

Mevlüt Ata: „Matthias Pech macht einen tollen Job“

Can Ucar trainiert aktuell noch die U16 von Rot-Weiß Oberhausen, er wird das neue Amt zur neuen Saison übernehmen. Der Bottroper freut sich auf die neue Aufgabe. „Die Möglichkeiten beim FC sind natürlich begrenzter als im Leistungszentrum von RWO, aber die Aufgabe reizt mich“, sagt der 28-Jährige. Can Ucar geht die neue Aufgabe mit großem Ehrgeiz an: „Ich kann mir vorstellen, beim FC eine Menge erreichen zu können. Ich kenne das Umfeld, die Leute und weiß, worauf ich mich einlasse. Ich möchte viele Spieler an die erste Mannschaft heranführen.“

Das gleiche Ziel hat auch Matthias Pech. Mit dem Trainer der Reservemannschaft ist der Vorstand des FC Bottrop sehr zufrieden. „Matthias macht einen tollen Job. Wir sind sehr froh, dass er auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird“, sagt Mevlüt Ata.